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Drámai hírre ébredtünk: kiderült, nagymama és unokája vesztette életét a halálkanyarban

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 06:40
kórháznagymama
A fiatal édesanyja is az autóban utazott, ő súlyosan megsérült. A baleset körülményeit vizsgálják.
Bors
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Egy hetényi 76 éves nagymama és 31 éves unokája voltak az áldozatai a Szlovákiában, Komáromi járás közelében, vasárnap történt közlekedési balesetnek. Az autóban utazott a 31 éves nő édesanyja is, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A baleset harmadik érintettjét kórházban kezelik.
A baleset harmadik érintettjét kórházban kezelik.
Fotó:  Zalai hírlap (Illusztráció)

A baleset a halálkanyarban történt

A baleset Hetény közelében, azon az útszakaszon történt, amelyet a helyiek csak „halálkanyarként” emlegetnek. A rendőrség tájékoztatása szerint a BMW vezetője egy éles jobbkanyarban feltehetően áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött a vele szemben érkező Škoda Fabiával. Az ütközés következtében a Fabia lesodródott az úttestről.

A 76 éves nagymama és 31 éves unokája a helyszínen életét vesztette. A járműben utazott a fiatal nő 51 éves édesanyja is, akit mentőhelikopterrel szállítottak kórházba - írja a Paraméter.

 

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