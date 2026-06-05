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Hatalmas volt a készültség, az erkélyről akarta ledobni babáját az anya

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 09:25
rendőrségéletveszély
A szemtanúk szíve összeszorult a látottaktól. A baba többször is veszélybe került.
Bors
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Súlyos esethez riasztották a hatóságokat csütörtökön Szlovákiában, a nagymihályi gyermek- és családsegítő központban. A hírek szerint egy anya kegyetlen módon próbált megszabadulni babájától.

Először az erkélyről akarta ledobni a babát az anyuka
Először az erkélyről akarta ledobni a babát az anyuka / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Többször is életveszélyes helyzetbe került a baba

A hírek szerint egy fiatalkorú személy veszélyeztethette néhány hónapos gyermeke életét. Az előzetes információk szerint a lány a csecsemőt kivitte az erkélyre, és állítólag le akarta dobni onnan, ebben a központ alkalmazottai akadályozták meg.

Ezután a gyermekkel visszament a szobájába, ahol ismét veszélyeztethette a kisbaba életét. Az ügy körülményeit vizsgálja a rendőrség - írja a Paraméter.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu