Hatalmas volt a készültség, az erkélyről akarta ledobni babáját az anya

Súlyos esethez riasztották a hatóságokat csütörtökön Szlovákiában, a nagymihályi gyermek- és családsegítő központban. A hírek szerint egy anya kegyetlen módon próbált megszabadulni babájától.

Először az erkélyről akarta ledobni a babát az anyuka / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Többször is életveszélyes helyzetbe került a baba

A hírek szerint egy fiatalkorú személy veszélyeztethette néhány hónapos gyermeke életét. Az előzetes információk szerint a lány a csecsemőt kivitte az erkélyre, és állítólag le akarta dobni onnan, ebben a központ alkalmazottai akadályozták meg.

Ezután a gyermekkel visszament a szobájába, ahol ismét veszélyeztethette a kisbaba életét. Az ügy körülményeit vizsgálja a rendőrség - írja a Paraméter.