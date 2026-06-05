Hatalmas volt a készültség, az erkélyről akarta ledobni babáját az anya

Súlyos esethez riasztották a hatóságokat csütörtökön Szlovákiában, a nagymihályi gyermek- és családsegítő központban. A hírek szerint egy anya kegyetlen módon próbált megszabadulni babájától.
A hírek szerint egy fiatalkorú személy veszélyeztethette néhány hónapos gyermeke életét. Az előzetes információk szerint a lány a csecsemőt kivitte az erkélyre, és állítólag le akarta dobni onnan, ebben a központ alkalmazottai akadályozták meg.
Ezután a gyermekkel visszament a szobájába, ahol ismét veszélyeztethette a kisbaba életét. Az ügy körülményeit vizsgálja a rendőrség - írja a Paraméter.
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