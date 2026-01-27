"Elvetted a lányom életét!" - Gyilkosság Pécsen: összetört Mária családja, ezt kívánják a gyilkosnak

Mint arról lapunk is beszámolt, napokon keresztül eltűntként keresték a 30 éves családanyát, O. Máriát. Az asszonynak január 22-én veszett nyoma, a rendőrök pedig azonnal keresni kezdték. Másnap azonban döbbenetes dolog történt: január 23-án egy férfi toppant be a baranyai rendőrségre, aki elmondta: ő végzett Máriával, a holttestét pedig valahol Pécs és Bóly között hagyta. A gyilkosság Pécs egészét feldúlta.

A gyilkosság Pécs mellett történt, Mária holttestét napokkal később találták meg. Mindenki azt kívánja: a férfi maradjon örökké börtönben / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Gyilkosság Pécsen: örök börtönre ítélnék Mária gyilkosát

A zsaruknak hatalmas területet kellett átfésülniük, a férfi ugyanis azt sem tudta pontosan megmondani, hol végzett az asszonnyal. Bár Mária szerettei utolsó pillanatig reménykedtek, végül vasárnap (január 25.) minden odalett: a rendőrök megtalálták a nő holttestét. Később kiderült, a férfi brutális kegyetlenséggel végzett Máriával: miután a kocsiban összevesztek, az elhagytatott területen először megszurkálta, majd kétszer szájba lőtte egy gázpisztollyal. Mindezt azután tette, hogy közös, súlyos izomsorvadással született gyermeküket gyógytornászhoz vitték:

A sértett az út során – lakott területen kívül – megkérte a gyanúsítottat, hogy álljon félre, mert WC-re kell mennie. A gyanúsított megállt, mindketten kiszálltak a kocsiból, majd a gyanúsította a sértettet testszerte 4-5 alkalommal késsel megszúrta. A nő a földre esett, ekkor a gyanúsított a sértett fölé lépett és két alkalommal a szájába lőtt a birtokában tartott gázpisztollyal

- közölte a Pécsi Törvényszék.

A kegyetlen gyilkosság mindenkit sokkolt a környéken, Máriát ugyanis mindenki szerette: az asszony aktív tagja volt több segítőcsapatnak, ahol adományokat gyűjtött a rászoruló embereknek, emellett önkéntesként a Magyar Vöröskeresztnek is dolgozott, emellett elkötelezett tagja volt az Egyedülálló Szülők Érdekvédelmi Egyesületének is, ahol mindent megtett, hogy segítse az édesanyákat. Úgy tudjuk, hogy Istvánnal már korábban megromlott a kapcsolata, jó ideje nem éltek együtt, Mária csupán közös gyermekeik miatt tartotta vele a kapcsolatot:

Nagyon jó anya volt, a gyerekért bármit megtett volna, imádta őket. Próbált segíteni minden olyan szülőnek, akik hasonlóan imádták a gyerekeiket, de hasonlóan nehéz helyzetben voltak

- mondta az asszony egyik ismerőse. Mária szerettei szerint az ilyen ember nem érdemel sem kegyelmet, sem pedig bocsánatot. Az asszony gyászoló édesanyja, Mária is hasonlóképpen vélekedett. Mint azt bejegyzésében írta: szeretné, ha gyermeke gyilkosa ugyanazt kapná, mint amit a lánya érzett:

Ott dögöljön meg a börtönben. Te gyilkos, elvetted a lányom életét, te elmebeteg! Verjen meg a jó Isten, azt a szenvedést kapjad a börtönben, amit te adtál a lányomnak

- írta a gyászoló édesanya.