Tragédia Pacsán: szúrt sebekkel találtak rá egy házaspárra a házukban

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 15:10
A rendőrség forró nyomon indult el. A házaspár férfi tagját nem lehetett már megmenteni, az asszony kórházba került.

Szúrt sebekkel találtak rá egy házaspárra Pacsán, a férfi meghalt - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

A bejelentő nem sokkal 12 óra után közölte a rendőrséggel, hogy szúrt sebbel talált egy nőt Pacsán. Az asszonyt a mentők életveszélyes sebesüléssel vitték kórházba. Férjére a házukban találtak rá, ő belehalt sebeibe. A zalai nyomozók forró nyomon megkezdték az adatgyűjtést - írták.

