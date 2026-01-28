Tragédia Pacsán: szúrt sebekkel találtak rá egy házaspárra a házukban

Szúrt sebekkel találtak rá egy házaspárra Pacsán, a férfi meghalt - közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

Fotó: Gé / MW

A bejelentő nem sokkal 12 óra után közölte a rendőrséggel, hogy szúrt sebbel talált egy nőt Pacsán. Az asszonyt a mentők életveszélyes sebesüléssel vitték kórházba. Férjére a házukban találtak rá, ő belehalt sebeibe. A zalai nyomozók forró nyomon megkezdték az adatgyűjtést - írták.