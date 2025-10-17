Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ne lepődj meg, ha ezúttal a férfiak intéznék a nagybevásárlást: alighanem ezért mennek a Lidl-be!

szerszám
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 12:20
Lidlakció
A Lidl most is megajándékoz bennünket. Ezúttal barkácstársadra csaphatsz le megdöbbentően olcsó áron. Ne lepődjünk meg, ha hétfőtől gyanúsan sok férfi intézi majd a bevásárlást: alighanem erre a készletre utaznak majd!
Bors
A szerző cikkei

A Lidl ismét hihetetlen termékkel állt elő, még hihetetlenebb áron: 37 részes szerszámkészlet lehet a tiéd csupán 4999 Ft-ért.

Szerszámkészletet szerezhetsz be csodaáron a Lidl-ben
Szerszámkészletet szerezhetsz be csodaáron a Lidl-ben (fotó: Lidl)

A praktikus terméknek nem csak férfiak vehetik hasznát, így minden barkácsolást kedvelőnek érdemes élnie ezzel a remek ajánlattal.

A Lidl ismét kiváló terméket dob polcaira

A sokoldalú Parkside Bit nevű csavarhúzókészlet október 20-án kerül a Lidl boltok polcaira. A 4999 forintos készlet 37 részes, ergonomikus markolattal, bittartóval és mágneses heggyel felszerelt, amely megkönnyíti a munkát még a nehezen hozzáférhető helyeken is. A csillag- és lapos csavarhúzók tökéletesen látják el a munkát, legyen szó háztartási gépek karbantartásáról vagy akár bútorok összeszereléséről.

A készlet tartalma:

  • 5 db csillagcsavarhúzó
  • 3 db lapos csavarhúzó
  • 8 db finommechanikai csavarhúzó
  • 20 db bit

A termék három év garanciával rendelkezik, és lefedi a legtöbb szerelési, javítási vagy összeszerelési feladatot. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu