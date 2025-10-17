Ne lepődj meg, ha ezúttal a férfiak intéznék a nagybevásárlást: alighanem ezért mennek a Lidl-be!

A Lidl ismét hihetetlen termékkel állt elő, még hihetetlenebb áron: 37 részes szerszámkészlet lehet a tiéd csupán 4999 Ft-ért.
A praktikus terméknek nem csak férfiak vehetik hasznát, így minden barkácsolást kedvelőnek érdemes élnie ezzel a remek ajánlattal.
A sokoldalú Parkside Bit nevű csavarhúzókészlet október 20-án kerül a Lidl boltok polcaira. A 4999 forintos készlet 37 részes, ergonomikus markolattal, bittartóval és mágneses heggyel felszerelt, amely megkönnyíti a munkát még a nehezen hozzáférhető helyeken is. A csillag- és lapos csavarhúzók tökéletesen látják el a munkát, legyen szó háztartási gépek karbantartásáról vagy akár bútorok összeszereléséről.
A készlet tartalma:
A termék három év garanciával rendelkezik, és lefedi a legtöbb szerelési, javítási vagy összeszerelési feladatot.
