Ne lepődj meg, ha ezúttal a férfiak intéznék a nagybevásárlást: alighanem ezért mennek a Lidl-be!

A Lidl ismét hihetetlen termékkel állt elő, még hihetetlenebb áron: 37 részes szerszámkészlet lehet a tiéd csupán 4999 Ft-ért.

Szerszámkészletet szerezhetsz be csodaáron a Lidl-ben (fotó: Lidl)

A praktikus terméknek nem csak férfiak vehetik hasznát, így minden barkácsolást kedvelőnek érdemes élnie ezzel a remek ajánlattal.

A Lidl ismét kiváló terméket dob polcaira

A sokoldalú Parkside Bit nevű csavarhúzókészlet október 20-án kerül a Lidl boltok polcaira. A 4999 forintos készlet 37 részes, ergonomikus markolattal, bittartóval és mágneses heggyel felszerelt, amely megkönnyíti a munkát még a nehezen hozzáférhető helyeken is. A csillag- és lapos csavarhúzók tökéletesen látják el a munkát, legyen szó háztartási gépek karbantartásáról vagy akár bútorok összeszereléséről.

A készlet tartalma:

5 db csillagcsavarhúzó

3 db lapos csavarhúzó

8 db finommechanikai csavarhúzó

20 db bit

A termék három év garanciával rendelkezik, és lefedi a legtöbb szerelési, javítási vagy összeszerelési feladatot.