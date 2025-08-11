Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Huszti ikrek halála: újabb, szörnyű tragédia érte a gyászoló családot:" Kegyetlen fájdalom ez..."

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 03:00
Husztiikrek
Rettenetes hónapok állnak Huszti Miklós mögött. A Huszti ikrek gyászoló édesapja először lányait veszítette el, majd nemrég újabb sorscsapás érte a családot.

Huszti ikrek; rejtélyes eltűnésükre és halálukra még mindig nincs megnyugtató magyarázat. A gyászban megtört édesapát, Huszti Miklóst, még mindig kétségek gyötrik. S míg a választ keresi szeretett gyermekei halálára, újabb tragédia érte a családját. 

A Skóciában elhunyt magyar ikerpár, Huszti Eliza és Henrietta
Forrás: aberdeenlive.news

Megint gyászol a Huszti ikrek édesapja

Huszti Miklós jelenlegi párja, néhány hónappal ezelőtt szintén elvesztette 33 éves lányát. Ennek ellenére az asszony, minden erejével próbál talpon maradni és támaszt nyújtani a férfi számára. 

Kegyetlen fájdalom ez. Minden nap, minden perc szenvedés és nem tudom, túl lehet-e élni egyáltalán egy ilyen nagy veszteséget.

- mondja megtörten, Huszti Miklós.

Nem hisz a rendőröknek az édesapa

Bár a skót rendőrség kizárta az idegenkezűséget, majd megállapította, hogy a lányok halálát fulladás okozta, édesapjuk a kezdetektől fogva állítja: szeretett gyermekei egy aljas bűncselekmény áldozatai lettek

Nem jártak sehova, éjszaka pedig főleg nem. Érzem, tudom, hogy a lányokat valaki elcsalta és megölte. Egy szülő, akármilyen távol legyen is a gyermekeitől, megérzi az ilyesmit. Az talán egy kis megnyugvást hozhatna, ha megtudnánk, mi történt pontosan azon a januári éjszakán” – zárja a beszélgetést Miklós.

Így veszett nyoma az ikreknek

Henrietta és Eliza Skóciában, Aberdeenben éltek már évek óta. 2025. január 7-én tűntek el, miután utolsó sétájuk a Dee folyó melletti jeges ösvényre vezetett. Utolsó üzenetük egy sms volt, amit főbérlőjüknek küldtek és amiben az állt; már nem térnek vissza albérletükbe. A városi kamerák felvételein látszik, hogy hosszan és nyugodtan sétálnak, mielőtt a folyam elnyelte volna őket. 

Holttestüket január 31-én találták meg, a Dee folyóban. Az orvosszakértő szerint halálukat, fulladás okozta. A nyomozók átvizsgálták a lakásukat, de nem találtak sem búcsúlevelet, sem más bizonyítékot, ami választ adhatott volna tettük indítékára. 

 

 

