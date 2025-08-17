UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Beleszakad a szív, anya és gyermeke holttestét emelték ki a vízből

holttest
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 10:07
anyagyermekfulladás
A mentősök sokáig küzdöttek, de egyikük életét sem tudták megmenteni.
Bors
A szerző cikkei

Szombat délután tragédia történt Szlovákiában, a Lévai járásban található Csata községben. Az eddigi információk szerint egy anya három gyermekével fürdött a Garam folyóban. Két gyermek kijött a partra, de a harmadik, az anyával együtt elkezdett fuldokolni.

A gyermeket a közelben lévők, majd a mentősök minden erőfeszítése ellenére sem sikerült újraéleszteni. Az anyát, aki a víz alá merült, rövid időn belül megtalálták, de sajnos már nem mutatott életjeleket

– tájékoztatott a Nyitra megyei rendőrség a közösségi médiában, írja a Paraméter.

Az ügy érzékenysége miatt a rendőrség egyelőre nem szolgált több információval.

