Beleszakad a szív, anya és gyermeke holttestét emelték ki a vízből

Szombat délután tragédia történt Szlovákiában, a Lévai járásban található Csata községben. Az eddigi információk szerint egy anya három gyermekével fürdött a Garam folyóban. Két gyermek kijött a partra, de a harmadik, az anyával együtt elkezdett fuldokolni.
A gyermeket a közelben lévők, majd a mentősök minden erőfeszítése ellenére sem sikerült újraéleszteni. Az anyát, aki a víz alá merült, rövid időn belül megtalálták, de sajnos már nem mutatott életjeleket
– tájékoztatott a Nyitra megyei rendőrség a közösségi médiában, írja a Paraméter.
Az ügy érzékenysége miatt a rendőrség egyelőre nem szolgált több információval.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.