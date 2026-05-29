Még iskolába vitte gyermekét, holtan találták az anyukát

27 éves volt: holtan találták az anyukát

Az eset Szlovákiában, Krompachyban történt. A helyiek szerint a 27 éves Daniele reggel elvitte lányát az iskolába, 9 órakor pedig már érkezett a bejelentés a mentőegységekhez, miszerint a nő bement a víztározóba, majd elmerült a vízben.

Amikor a tűzoltók és a mentőegységek a helyszínre értek, már csak a nő holmijait találták meg a vízparton. Egy horgász láthatta utoljára élve Danielát – elmondása szerint a nő levetkőzött, bement a vízbe, majd körülbelül négy méterre a parttól elmerült - írja a Paraméter. Több órás keresés után végül a búvárok találták meg Deniale élettelen testét. Az orvos szakértő előzetesen kizárta az idegenkezűség lehetőségét, a halál pontos okának megállapítása érdekében pedig boncolást rendelt el.