„Ezt érdemli a kutya!”- Bedrogozva verték össze a férfit a budapesti HÉV megállóban

Fegyveres őrök kíséretében, bilincsben érkezett péntek (február 20-án) reggel a Fővárosi Törvényszékre az a két fiatal férfi, akik 2023. október 30-án félholtra vertek egy embert, a Rómaifürdő HÉV-megállóban. A bírósági tárgyalás azoknak a szemtanúknak a meghallgatásával folytatódott, akik a helyszínen tárcsázták a segélyhívót és megpróbáltak segíteni a vérző férfinak.
Krisztofer és társának tárgyalása a kamerafelvételek megtekintésével kezdődött, ahol a két vádlott ismét feleleveníthette magában, hogy pontosan mi történt a helyszínen. Ahogyan az ismeretes, a vád szerint a két férfi kábítószertől és alkoholtól befolyásolva várakozott a HÉV-megállójában. Ott találkoztak az egyikük barátnőjével, aki végül a helyszínre hívta a későbbi sértettet, Attilát. A találkozó vitába fulladt, majd Krisztofer rátámadt Attilára. A férfi haverja is beszállt a verekedésbe, ütéseket mért Attilára és elvette a baseball sapkáját. Krisztofer ekkor folyamatosan ököllel ütötte az áldozatot, majd amikor a tehetetlen férfi már a földön volt, többször belerúgott a fejébe, majd átkutatta a zsebeit. A brutális, perceken keresztül tartó verést többen is látták. Őket idézte be a bíróság tanúként.
Mentem haza a munkából, amikor a megállóban megláttam, hogy egy férfi ütlegel egy másikat a megállóban. Hallottam, hogy üvölt is. Azt kiabálta, hogy: „Ezt érdemli a kutya”, illetve azt, hogy „ Hová tetted? Hol van?” Mivel láttam, hogy ez nagyon komoly eset, hívtam a segélyhívót
– mondta az egyik tanú.
Ezután behívták a következő szemtanút, aki elmondta, hogy ő rohant először segíteni Attilának, akiből folyt a vér. Ő helyezte stabil oldalfekvésbe a sérült, megtámadott férfit.
Emlékszem, nagyon rossz állapotban volt, az arca fel volt dagadva, a füléből csöpögött a vér. Nem volt magánál és szörcsögő, ziháló hangon vette a levegőt.
A tanúk leginkább Krisztofert ismerték fel, míg társáról többen úgy nyilatkoztak, hogy arrébb állt a verés helyszínétől, de egyértelmű volt, hogy ketten vannak.
A következő tanú már jóval közelebbről ismerte a résztvevőket, így sok részletre is rá tudott világítani. Elmondta, hogy az ő ismerőse volt Attila, később pedig megismerkedett a HÉV-en egy anyukával, Nikolettával, akivel barátok lettek. Bemutatta aztán Nikolettát Attilának. A nőnek akkoriban már udvarolt Krisztofer.
A támadás napján Nikoletta volt az, aki a HÉV megállójába hívta Attilát, majd amikor a verés elkezdődött, hazament. Ezen a ponton kezdett el kibontakozni a támadás oka, ugyanis Nikoletta egy korábbi vallomásában azt állította: a tanú azért mutatta be neki Attilát, mert „tőle lehet kapni jó füvet”. A tanú is és Attila tagadják, hogy az áldozatnak köze lenne a drogokhoz, ám az egyik vádlott ekkor kérdezett valamit: „Bármikor fogyasztottál kábítószert? Ugyanis a vérvizsgálatból kiderült, hogy igen.” Amire csak egy „talán, lehet” volt a férfi válasza.
Elképzelhető, hogy Attila és Krisztofer drogokon veszett össze, ami brutális verésbe torkollott. Attila majdnem belehalt az őt ért ütésekbe, így az ügyészség fegyházbüntetést kért Krisztoferre, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete és kifosztás miatt. Cinkosára életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és kifosztás miatt börtönbüntetést kértek.
