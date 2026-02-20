„Ezt érdemli a kutya!”- Bedrogozva verték össze a férfit a budapesti HÉV megállóban

Fegyveres őrök kíséretében, bilincsben érkezett péntek (február 20-án) reggel a Fővárosi Törvényszékre az a két fiatal férfi, akik 2023. október 30-án félholtra vertek egy embert, a Rómaifürdő HÉV-megállóban. A bírósági tárgyalás azoknak a szemtanúknak a meghallgatásával folytatódott, akik a helyszínen tárcsázták a segélyhívót és megpróbáltak segíteni a vérző férfinak.

A vád szerint a bal oldalon ülő férfi félholtra verte Attilát, a jobb oldalon ülő társa pedig segített neki. Fotó: Máté Krisztián / Bors

Félholtra verte, majd kifosztotta

Krisztofer és társának tárgyalása a kamerafelvételek megtekintésével kezdődött, ahol a két vádlott ismét feleleveníthette magában, hogy pontosan mi történt a helyszínen. Ahogyan az ismeretes, a vád szerint a két férfi kábítószertől és alkoholtól befolyásolva várakozott a HÉV-megállójában. Ott találkoztak az egyikük barátnőjével, aki végül a helyszínre hívta a későbbi sértettet, Attilát. A találkozó vitába fulladt, majd Krisztofer rátámadt Attilára. A férfi haverja is beszállt a verekedésbe, ütéseket mért Attilára és elvette a baseball sapkáját. Krisztofer ekkor folyamatosan ököllel ütötte az áldozatot, majd amikor a tehetetlen férfi már a földön volt, többször belerúgott a fejébe, majd átkutatta a zsebeit. A brutális, perceken keresztül tartó verést többen is látták. Őket idézte be a bíróság tanúként.

Mentem haza a munkából, amikor a megállóban megláttam, hogy egy férfi ütlegel egy másikat a megállóban. Hallottam, hogy üvölt is. Azt kiabálta, hogy: „Ezt érdemli a kutya”, illetve azt, hogy „ Hová tetted? Hol van?” Mivel láttam, hogy ez nagyon komoly eset, hívtam a segélyhívót

– mondta az egyik tanú.

Ezután behívták a következő szemtanút, aki elmondta, hogy ő rohant először segíteni Attilának, akiből folyt a vér. Ő helyezte stabil oldalfekvésbe a sérült, megtámadott férfit.

Emlékszem, nagyon rossz állapotban volt, az arca fel volt dagadva, a füléből csöpögött a vér. Nem volt magánál és szörcsögő, ziháló hangon vette a levegőt.

A tanúk leginkább Krisztofert ismerték fel, míg társáról többen úgy nyilatkoztak, hogy arrébb állt a verés helyszínétől, de egyértelmű volt, hogy ketten vannak.