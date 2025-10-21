SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Rettenet Budapesten: rémisztő buszbalesetről jött hír

Katasztrófavédelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 10:40
buszbalesetautóbusz
A járművön mintegy negyvenen utaztak. A buszbalesetnél már zajlik a mentés.
A vasúti felüljáró magasságkorlátozójának ütközött egy autóbusz a X. kerületben, a Fertő utcánál. A buszon mintegy negyvenen utaztak. A buszbalesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek, a forgalmi akadályt a tűzoltóegység szünteti meg - írja a Katasztrófavédelem.

A tűzoltóság már a buszbaleset helyszínén van
A tűzoltóság már a buszbaleset helyszínén van
Fotó: Ripost

Buszbaleset és tömegbaleset is történt ma

Mint azt megírtuk, négy személyautó ütközött össze Budapest XIX. kerületében, a Ferihegyi repülőtérre vezető út mellett, a Vak Bottyán utca közelében. A baleset miatt a tömegközlekedés is megbénult. A fővárosi hivatásos tűzoltók eddig egy járművet áramtalanította az ütközés helyszínén.
 

