Rettenet Budapesten: rémisztő buszbalesetről jött hír

A vasúti felüljáró magasságkorlátozójának ütközött egy autóbusz a X. kerületben, a Fertő utcánál. A buszon mintegy negyvenen utaztak. A buszbalesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek, a forgalmi akadályt a tűzoltóegység szünteti meg - írja a Katasztrófavédelem.
Mint azt megírtuk, négy személyautó ütközött össze Budapest XIX. kerületében, a Ferihegyi repülőtérre vezető út mellett, a Vak Bottyán utca közelében. A baleset miatt a tömegközlekedés is megbénult. A fővárosi hivatásos tűzoltók eddig egy járművet áramtalanította az ütközés helyszínén.
