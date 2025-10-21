Rettenet Budapesten: rémisztő buszbalesetről jött hír

A vasúti felüljáró magasságkorlátozójának ütközött egy autóbusz a X. kerületben, a Fertő utcánál. A buszon mintegy negyvenen utaztak. A buszbalesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek, a forgalmi akadályt a tűzoltóegység szünteti meg - írja a Katasztrófavédelem.

A tűzoltóság már a buszbaleset helyszínén van

Fotó: Ripost

Buszbaleset és tömegbaleset is történt ma

Mint azt megírtuk, négy személyautó ütközött össze Budapest XIX. kerületében, a Ferihegyi repülőtérre vezető út mellett, a Vak Bottyán utca közelében. A baleset miatt a tömegközlekedés is megbénult. A fővárosi hivatásos tűzoltók eddig egy járművet áramtalanította az ütközés helyszínén.

