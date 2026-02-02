Akciófilmbe illő menekülés után fogták el a szökött magyar rabot – így csaptak le Sándorra

Alaposan felbolygatta a csendes, szlovákiai kisváros, Ógyalla életét egy magyar rab az év első napjaiban. A 47 éves Sz. Sándor akkor már hónapok óta börtönben ült, méghozzá jó magaviselettel – ezért is történhetett meg, hogy kiengedték börtönmunkára. Fogvatartói azonban hatalmasat tévedtek: január 8-án ugyanis a férfi már a munka reggeli kezdetekor fogta magát, és egész egyszerűen elsétált. A szökött magyar rab után ezután több hetes hajsza indult, míg végül a napokban filmbe illő módon csaptak le rá.

A szökött magyar rab, Sz. Sándor három hétig menekült Fotó: szlovák rendőrség/Paraméter

Így teperték le a szökött magyar rabot

Úgy tudjuk, hogy Sándor pár hónappal a szökése előtt került börtönbe, méghozzá drogok miatt. Aznap állítólag minden pontosan úgy történt, mint egy átlagos napon: a férfi bejelentkezett a Szenpéteri úton található munkaállomásra, majd egyszerűen köddé vált. Vélhetően a szökést és a menekülést már előre megtervezte: az ajtó előtt ugyanis egy kocsi várta, amibe bepattant, majd szélsebesen elhajtottak.

Úgy tudni, hogy ezután a határt is átlépték, és Magyarországra jöttek, legalábbis a helyi rendőrség nem zárta ki ezt a lehetőséget sem.

Azonban az elkövetkezendő napokban sehol nem találták a férfit: bár a rendőrség, a speciális keresőcsapatok, a bíróság emberei és az önkormányzat munkatársai is a nyakában lihegtek, Sándort mintha csak a föld nyelte volna el. Egészen mostanáig: több mint három hét után végül nemesócsán csaptak le rá a szlovák zsaruk.

A férfit egy helyi házban szúrták ki a rendőrök, majd itt is teperték le, a történteket a területi rendőrségi szóvivő is megerősítette:

A rabot délelőtt (január 30.) a Komárom és Nagymegyer közötti településen fogták el. A férfit ezt követően a komáromi rendőrőrse szállították. A szökések nem tartanak sokáig. Ez az eset is megerősíti, hogy a törvény elől menekülni nem érdemes

– mondta el a Paraméternek Viktória Borloková.

A férfit egy nemesócsai házban teperték le Fotó: szlovák rendőrség/Paraméter

A férfi korábban a zselizi börtönben ült, innen járt ki 11 rabtársával a csomagolói munkára. Információink szerint ismerősei nem értik, miért szökött meg, mint mondták: borítékolható volt, hogy a férfit elfogják, így pedig a korábban rá szabott börtönbüntetését is meghosszabbíthatja. Bár a börtön szóvivője szerint nem számít veszélyes rabnak, gyanítható, hogy Sándor jó időre elbúcsúzhat a börtönmunkától, így a kijárástól is: