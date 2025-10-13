Megdöbbentő részletek: Kiugrott a vonatból a hibázó mozdony vezetője Szádalmáson, elkerülhetetlen volt az ütközés

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, brutális vonatbaleset történt október 13-án a szlovák-magyar határnál. Két gyorsvonat ütközött össze Rozsnyó közelében, Szádalmáson (Jablonov nad Turňou), a községben található alagút előtt. Az elsődleges információk szerint legalább 80 fő sérült meg. A baleset okát egyelőre vizsgálják, de úgy tudni, hogy emberi mulasztás miatt történt az ütközés. A vétkes vonatvezető az ütközés előtt kiugrott a szerelvényből. Lapunknak egy kint élő magyar férfi mesélte el a részleteket.

Kiugrott a vonatból a hibázó mozdonyvezető Fotó: Kassai Kerületi Rendőrkapitányság / Facebook

Kiugrott a vonatból a vonat vezetője

Sokkoló felvételek láttak napvilágot a Szádalmáson történt vonatkatasztrófáról. Többek között egy olyan videó is, amin az utolsó métereket örökítették meg. A vonat halad, majd a következő másodpercekben már csak a hatalmas csattanást lehet hallani. Lapunknak sikerült beszélnie egy, a közelben élő magyar férfival, aki megdöbbentő részleteket árult el.

Egyelőre még a hatóságok vizsgálják az estet és azt, hogy pontosan miért történt, de itt helyben a következőket tudtuk meg

– kezdte a férfi.

Ez egy olyan szakasz, ahol egy alagútból ágazik ki a vasút. A Zólyom felől érkező vonat mozdonyvezetője figyelmen kívül hagyta a továbbhaladást tiltó piros jelzést. Ez után az alagútból kiérkező, Zólyomba tartó expressz vonatnak ütközött, ez került bele az árokba. Amelyik pedig jobban össze van törve, az volt a hibázó vonat. Ennek a mozdonyvezetője ugrott ki a fülkéjéből, mert látta, hogy elkerülhetetlen a becsapódás. Azért nem lett frontális ütközés, mert a másik vonat már haladt volna ki a saját vágányára, ezért van az, hogy oldalasan ütköztek. Az biztos, hogy emberi mulasztás volt, de még vizsgálódik a rendőrség

– zárta.

A Kassai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) közleménye alapján a mentésben több egység vett részt, köztük öt mentőautó és egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.

Az utasok fokozatosan hagyják el a vonatokat. Kollégáink biztosították a helyszín környékét, koordinálják a mentősök és tűzoltók munkáját, eligazítják az embereket

– olvasható a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság közösségi oldalán megjelent korábbi bejegyzésben. A Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szóvivője, Ján Bacek elmondta, hogy az ütközés délelőtt 10 óra előtt néhány perccel történt, azon a szakaszon, ahol a sínpár egyvágányú pályává szűkül.

Az ütközéshez vezető okokat még vizsgáljuk. Jelenleg az utasok és a vonatokon dolgozó alkalmazottak mentésével és evakuálásával foglalkozunk

– közölte Bacek.