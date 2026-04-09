Borzalmas baleset: legalább 21 ember eltűnt felborult egy csónak a népszerű tavon

Drámai baleset rázta meg Afrikát: legalább 21 embernek veszett nyoma, miután egy csónak felborult a Kivu-tó vizén. A hatóságok versenyt futnak az idővel, miközben folyamatosan kutatnak az eltűntek után.

A gyilkos Kivu-tó

Fotó: Forrás: Adam Jones, Ph.D / Wikipedia

Tragédia a tónál

A tragédia április 7-én történt a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. A hajó egy helyi piacvárosból indult, és Makengere felé tartott, amikor – egyelőre tisztázatlan körülmények között – felborult. A jelentések szerint 23 ember túlélte a balesetet, azonban legalább 21 utas holléte továbbra is ismeretlen. A hatóságok még mindig próbálják pontosan megállapítani, hányan tartózkodtak a fedélzeten.

A Kivu-tó nem ismeretlen a hasonló tragédiák előtt. A határvidéken fekvő, több mint 475 méter mély tó már korábban is számos halálos baleset helyszíne volt. 2024 októberében például legalább 78 ember vesztette életét, amikor egy komp felborult a Goma városához közeli partszakaszon.

A helyiek szerint az ilyen katasztrófák hátterében gyakran túlzsúfoltság, erős hullámzás, valamint a biztonsági felszerelések hiánya áll. Sok utas nem tud úszni, és mentőmellényt sem kap. A mostani baleset pontos okát egyelőre vizsgálják, miközben a mentőcsapatok tovább kutatnak a túlélők és az eltűntek után – írja a People.