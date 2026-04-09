Borzalmas baleset: legalább 21 ember eltűnt felborult egy csónak a népszerű tavon

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 15:05
Afrikatragédia
Újabb tragédia. A Kivu-tó életet követelt.

Drámai baleset rázta meg Afrikát: legalább 21 embernek veszett nyoma, miután egy csónak felborult a Kivu-tó vizén. A hatóságok versenyt futnak az idővel, miközben folyamatosan kutatnak az eltűntek után.

A gyilkos Kivu-tó
Fotó: Forrás: Adam Jones, Ph.D / Wikipedia

Tragédia a tónál

A tragédia április 7-én történt a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. A hajó egy helyi piacvárosból indult, és Makengere felé tartott, amikor – egyelőre tisztázatlan körülmények között – felborult. A jelentések szerint 23 ember túlélte a balesetet, azonban legalább 21 utas holléte továbbra is ismeretlen. A hatóságok még mindig próbálják pontosan megállapítani, hányan tartózkodtak a fedélzeten.

A Kivu-tó nem ismeretlen a hasonló tragédiák előtt. A határvidéken fekvő, több mint 475 méter mély tó már korábban is számos halálos baleset helyszíne volt. 2024 októberében például legalább 78 ember vesztette életét, amikor egy komp felborult a Goma városához közeli partszakaszon. 

A helyiek szerint az ilyen katasztrófák hátterében gyakran túlzsúfoltság, erős hullámzás, valamint a biztonsági felszerelések hiánya áll. Sok utas nem tud úszni, és mentőmellényt sem kap. A mostani baleset pontos okát egyelőre vizsgálják, miközben a mentőcsapatok tovább kutatnak a túlélők és az eltűntek után – írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
