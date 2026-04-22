Nagy a felhajtás Salgótarjánban: rendőri üldözés szemtanúi lettek a lakosok – Videó!

Felkapták a fejüket a helyiek, amikor látszólag minden ok nélkül több rendőr is megjelent: Salgótarjánban egy tettest üldöztek.

Buda Gábor rendőr alezredes, sajtószóvivő a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól elmondta, hogy egy bűncselekmény elkövetőjének felkutatása zajlik.

A felhajtás az Arany János utca térségéből az Acélgyári úton folytatódott, itt követték az érintett személyt. A hatóságok az intézkedéseket már megkezdték, a folyamatban lévő eljárás miatt viszont további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra - írja a NOOL.

