Megszólalt Kovács István Kovi párja: kiderült, milyen a pornópápa feleségének lenni

Talán kevesen tudják, hogy a hazai pornóipar pápájaként is ismert Kovács István Kovi mindent a feleségével, Magdikával közösen hozott létre, akivel a közelmúltban ünnepelték a 45. házassági évfordulójukat. Kovi hazánkban elsőként kezdett el pornófilmet gyártani és forgalmazni, az üzletbe pedig már a kezdetek kezdetén bevonta a párját. Magdika ennek ellenére tudatosan kerüli a nyilvánosságot, nemrég azonban kivételt tett, és a Storynak adott interjújában mesélt a házasságáról.
Magdika ekkor elárulta, sosem szeretett szerepelni, vagy épp nyilatkozni, ezért döntött amellett, hogy inkább a háttérben marad. Kovit is meglepte az, hogy a felesége ezúttal elvállalta az interjút, mialatt hangsúlyozta, mindent együtt értek el.
Együtt vittük a céget, jártunk külföldre kapcsolatot építeni, csomagoltuk és postáztuk a filmeket, és sorolhatnám. Emlékszem, nagy bőröndökben hordtuk ki a VHS-kazettákat különböző rendezvényekre, kiállításokra. De Magdikám volt az, aki a forgatás előtt körömvágó ollóval vágta ki a lányok bugyijából a cetlit, mert a megrendelő háklis volt arra, ha kilátszódik. Tényleg mindenben segített
- árulta el Kovi.
Ha hiszik, ha nem, jó értelemben véve éppen olyan átlagos, mint egy pék vagy irodista feleségéé.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.