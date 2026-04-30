KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Katalin, Kitti névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszólalt Kovács István Kovi párja: kiderült, milyen a pornópápa feleségének lenni

feleség
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 09:20
kovács istván koviinterjú
Magdika 45 éve támogatja mindenben a férjét. Kovács István Kovi élete párja tudatosan kerüli a nyilvánosságot, nemrég azonban kivételt tett.
Bors
A szerző cikkei

Talán kevesen tudják, hogy a hazai pornóipar pápájaként is ismert Kovács István Kovi mindent a feleségével, Magdikával közösen hozott létre, akivel a közelmúltban ünnepelték a 45. házassági évfordulójukat. Kovi hazánkban elsőként kezdett el pornófilmet gyártani és forgalmazni, az üzletbe pedig már a kezdetek kezdetén bevonta a párját. Magdika ennek ellenére tudatosan kerüli a nyilvánosságot, nemrég azonban kivételt tett, és a Storynak adott interjújában mesélt a házasságáról.

Hot feltöltés Kovács István Kovi 45 éve házasok: "Soha nem lenne más feleségem, mint Magdikám"
Hot feltöltés Kovács István Kovi 45 éve élnek boldog házasságban / Fotó: KUNOS ATTILA / hot! magazin/archív

A házasságukról mesélt Kovács István Kovi felesége

Magdika ekkor elárulta, sosem szeretett szerepelni, vagy épp nyilatkozni, ezért döntött amellett, hogy inkább a háttérben marad. Kovit is meglepte az, hogy a felesége ezúttal elvállalta az interjút, mialatt hangsúlyozta, mindent együtt értek el.

Együtt vittük a céget, jártunk külföldre kapcsolatot építeni, csomagoltuk és postáztuk a filmeket, és sorolhatnám. Emlékszem, nagy bőröndökben hordtuk ki a VHS-kazettákat különböző rendezvényekre, kiállításokra. De Magdikám volt az, aki a forgatás előtt körömvágó ollóval vágta ki a lányok bugyijából a cetlit, mert a megrendelő háklis volt arra, ha kilátszódik. Tényleg mindenben segített

- árulta el Kovi.

Arra a kérdésre pedig, hogy milyen egy pornópápa feleségének lenni, Magdika mosollyal az arcán csak annyit felelt:

Ha hiszik, ha nem, jó értelemben véve éppen olyan átlagos, mint egy pék vagy irodista feleségéé.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
