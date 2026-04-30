Hatalmas csattanás rázta meg a környéket: egyenest a borbélyszalonba hajtott az idős sofőr

Brutális közlekedési baleset történt Bákó egyik utcáján a minap. A rendőrség tájékoztatása szerint az incidenst egy 67 éves sofőr okozta, aki az autójával egy 38 éves, szabályosan közlekedő motorossal ütközött, aminek következtében a járdára sodródott és egy épület ajtajának csapódott.

Borbélyszalonba hajtott az idős sofőr

A hírek szerint a sofőr egy borbélyszalon üvegajtóját törte ki, amit egy térfigyelő kamera is rögzített. A helyi sajtó a hatóságok közleménye alapján arról számolt be, hogy a motorost kórházba kellett szállítani, ám nem sérült meg súlyosan. A helyszíni tesztelés alapján sem az ő, sem pedig a balesetet okozó férfi nem fogyasztott alkoholt. A rendőrség büntetőeljárást indított gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt - írja a Maszol.