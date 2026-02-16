Brutális a helyzet Fonyódnál, mindent elnyeltek a lángok - Videó

Mintegy negyven hektáron nádas és aljnövényzet égett a Balaton déli partján, Fonyódnál, a tűzoltók öt vízsugárral elfojtották a lángokat, de ezzel sajnos nem szűnt meg véglegesen a probléma.

A szél gyorsította a tűz terjedését Fonyódon

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A tűz gyorsan terjed

A tűzesetről írt késő este a város polgármestere, Erdei Barnabás is: "Sajnos ismét ég a nádas egy része Fonyód alatt. A Katasztrófavédelem munkatársai a helyszínen biztosítanak."

Az erős szélben vélhetően gyorsan terjedhetnek a lángok - írja a sonline.hu, ahol képek is megtekinthetők az esetről.