Brutális a helyzet Fonyódnál, mindent elnyeltek a lángok - Videó

Mintegy negyven hektáron nádas és aljnövényzet égett a Balaton déli partján, Fonyódnál, a tűzoltók öt vízsugárral elfojtották a lángokat, de ezzel sajnos nem szűnt meg véglegesen a probléma.
A tűzesetről írt késő este a város polgármestere, Erdei Barnabás is: "Sajnos ismét ég a nádas egy része Fonyód alatt. A Katasztrófavédelem munkatársai a helyszínen biztosítanak."
Az erős szélben vélhetően gyorsan terjedhetnek a lángok - írja a sonline.hu, ahol képek is megtekinthetők az esetről.
