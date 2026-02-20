Videón a horrorbaleset: száguldó kocsi alá került a kétéves, valóságos csoda, hogy túlélte

Rémisztő balesetet vett fel egy óvoda külső biztonsági kamerája február 13-án. Kétségtelen, hogy keményen dolgoztak egy család védőangyalai, ugyanis a történtek hármas tragédiával is végződhettek volna.

Könnyedén tragédiával végződhetett volna a baleset Fotó: YouTube

Patrice Pisani épp kilépett a New Jersey-ben, Freehold Township településén található intézmény ajtaján négy- és kétéves gyermekeivel, amikor feltűnt egy városi terepjáró. Az anyának már csak arra volt ideje, hogy a nagyobbik gyermeket elrántsa a SUV elől. Az irányíthatatlan jármű egy pillanattal később ledöntötte a lábáról a kisebbik gyerkőcöt, majd a nagyobbikat és az édesanyát is hozzászorította a kerítéshez. Az óvoda dolgozói azonnal kirohantak, hogy segítsenek, közben riasztották a mentőket is.

Valóságos csoda, de sem az asszonynak, sem pedig a két gyermeknek nem lett komolyabb baja. A kisebbik fiú az autó alá került, ennek ellenére csupán lábsérüléssel, valamint a gépkocsi felhevült aljának köszönhető égési sérülésekkel kezelik, míg Patrice Pisani a nyakán és a hátán sérült meg. Négyéves fia szinte meg sem sérült – ugyanakkor kétségtelen, hogy az eset mindannyiuknak traumatikus volt.

Videón a megrázó baleset:

A The Sun beszámolója szerint az autót vezető 68 éves Angela Arrigót őrizetbe vették. Az asszony részegen ült volán mögé, ez okozta a balesetet. Állítólag egyébként ő maga is az óvodába tartott, a gyermekét szerette volna felvenni.