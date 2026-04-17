Nők tákájából lopkodott, fülön csípték a salgótarjáni tolvajt

Egy 22 éves férfi, akit a rendőröknek nemrég sikerült őrizetbe venniük Salgótarjánban, rendszeresen védtelen nők táskájából lopott. A tolvaj a belvárosban portyázott.
Egy munkával és rendszeres jövedelemmel nem rendelkező 22 éves férfi tavaly decembertől rendszeresen kézitáskákból lopott. Nagy forgalmú buszmegállókban és pályaudvarokon portyázott, ahol kiszemelte az áldozatait, akik nők voltak.
Kézi- és válltáskákra figyelt fel leginkább, de csak aprópénzeket sikerült meglovasítania. A bűnelkövető 2025. december 27-én este a salgótarjáni buszmegállóban ellopta az egyik nő táskáját az egyik padról, majd a MÁV főtéri állomásán pár nappal később egy gyalogló nőtől vette el a kézitáskáját, majd elszaladt.
Március közepén is a vasútállomáson lopott, amikor egy padra tett táskával iramodott meg. A táskákban nehezen pótolható személyes iratok és pótolhatatlan tárgyak és emlékek voltak, valamint bankkártyák és összesen 109 ezer forint. Az egyik lopott kártyával megpróbált vásárolni is egy üzemanyag töltő állomáson, sikertelenül - írja a police.hu.
A Salgótarjáni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozóinak végül sikerült összekötnie a bűncselekményeket, valamint azonosították a lakcím nélküli tettest, akire körözést adtak ki. A férfit április 15-én igazoltatták a városban, majd előállították a rendőrkapitányságra, kihallgatták és őrizetbe vették. A letartóztatását a bíróság elrendelte.
