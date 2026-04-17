Nők tákájából lopkodott, fülön csípték a salgótarjáni tolvajt

Egy 22 éves férfi, akit a rendőröknek nemrég sikerült őrizetbe venniük Salgótarjánban, rendszeresen védtelen nők táskájából lopott. A tolvaj a belvárosban portyázott.

Rendszeresen nők táskájából lopott a tolvaj (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Salgótarjánban követte el bűntényeit a tolvaj

Egy munkával és rendszeres jövedelemmel nem rendelkező 22 éves férfi tavaly decembertől rendszeresen kézitáskákból lopott. Nagy forgalmú buszmegállókban és pályaudvarokon portyázott, ahol kiszemelte az áldozatait, akik nők voltak.

Kézi- és válltáskákra figyelt fel leginkább, de csak aprópénzeket sikerült meglovasítania. A bűnelkövető 2025. december 27-én este a salgótarjáni buszmegállóban ellopta az egyik nő táskáját az egyik padról, majd a MÁV főtéri állomásán pár nappal később egy gyalogló nőtől vette el a kézitáskáját, majd elszaladt.

Március közepén is a vasútállomáson lopott, amikor egy padra tett táskával iramodott meg. A táskákban nehezen pótolható személyes iratok és pótolhatatlan tárgyak és emlékek voltak, valamint bankkártyák és összesen 109 ezer forint. Az egyik lopott kártyával megpróbált vásárolni is egy üzemanyag töltő állomáson, sikertelenül - írja a police.hu.

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozóinak végül sikerült összekötnie a bűncselekményeket, valamint azonosították a lakcím nélküli tettest, akire körözést adtak ki. A férfit április 15-én igazoltatták a városban, majd előállították a rendőrkapitányságra, kihallgatták és őrizetbe vették. A letartóztatását a bíróság elrendelte.