"Hallottam, amikor kimondták, hogy elvesztették" - Végighallgatta barátja haláltusáját a tatabányai autóbaleset túlélője

autóbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 16:00
ámokfutódroghalál
Megszólalt a drogos ámokfutó áldozatának fia a Borsnak. A tatabányai autóbalesetben összesen hárman vesztették életüket. Egy fiatal férfi a túlélő Barnabás füle hallatára hunyt el.

Mint arról a Bors beszámolt, 2025 januárjában hárman vesztették életüket, amikor B. Szilvió bedrogozva egy néptáncos társaság kocsijába hajtott a luxusjárgányával. A tatabányai autóbalesetben Barnabás az édesapját és a legjobb barátját veszítette el, Erzsébet az egyetlen gyermekét, Szilvia és Tamás pedig a fiát. A drogos ámokfutó összetört a bíróságon.

A tatabányai autóbaleset okozója első fokon 6 év 6 hónapot kapott
A tatabányai autóbalesetben hárman haltak meg

Lapunknak megszólalt az a fiatalember, aki szintén a néptáncosokkal utazott. A társaságból egyedül ő élte túl a balesetet.

- A testem különböző részein zúzódások keletkeztek, ezek nagy része mára felszívódott, de némelyik súlyosabbnak bizonyult. A bal csípőmön kialakult a mai napig fennáll, és idegsérülést is szenvedtem, aminek következtében egyes területeken érzéketlen lettem. Eddig két műtéten estem át, a lépemet is el kellett távolítani. Ugyan még csak apró jelekben mutatkozik, de valószínűsíthető, hogy a szerv hiánya a későbbiekben súlyosabb egészségkárosodást is okoz – kezdte lapunknak Barnabás, aki az édesapját és két közeli barátját vesztette el a balesetben. A legnagyobb sebe sosem gyógyul be teljesen, és bármikor sérvet kaphat. Ebből következik, hogy ugyan sportolhat, de nagyon óvatosan.

- Periódusonként változik, hogy milyen gyakran jelentkeznek a rémálmaim. Van, hogy azt álmodom, hogy hazatér az édesapám, vagy éppen meglátogatom a barátaimat. Az összetört kocsiból segítséggel, de én magam másztam ki. Sajnos az arcukat sem tudom azoknak felidézni, akik odajöttek hozzám, hogy aztán az útpadkáig támogassanak, hogy lefeküdhessek. Arra már tisztán emlékszem, hogy a mentőautóban voltam és küzdöttek értem – mesélte Barnabás, aki élete egyik legdrámaibb élményét szerezte, amikor megtudta, hogy az egyik barátja életét a szomszédos szobában próbálják a kórházban megmenteni az orvosok.

- Hallottam, amikor kimondták, hogy elvesztették. Akkor még nem tudtam, hogy Marci az, és Bálint már a helyszínen meghalt.


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
