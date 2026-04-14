"Hallottam, amikor kimondták, hogy elvesztették" - Végighallgatta barátja haláltusáját a tatabányai autóbaleset túlélője

Mint arról a Bors beszámolt, 2025 januárjában hárman vesztették életüket, amikor B. Szilvió bedrogozva egy néptáncos társaság kocsijába hajtott a luxusjárgányával. A tatabányai autóbalesetben Barnabás az édesapját és a legjobb barátját veszítette el, Erzsébet az egyetlen gyermekét, Szilvia és Tamás pedig a fiát. A drogos ámokfutó összetört a bíróságon.

A tatabányai autóbaleset okozója megbánta tettét

Lapunknak megszólalt az a fiatalember, aki szintén a néptáncosokkal utazott. A társaságból egyedül ő élte túl a balesetet.

- A testem különböző részein zúzódások keletkeztek, ezek nagy része mára felszívódott, de némelyik súlyosabbnak bizonyult. A bal csípőmön kialakult a mai napig fennáll, és idegsérülést is szenvedtem, aminek következtében egyes területeken érzéketlen lettem. Eddig két műtéten estem át, a lépemet is el kellett távolítani. Ugyan még csak apró jelekben mutatkozik, de valószínűsíthető, hogy a szerv hiánya a későbbiekben súlyosabb egészségkárosodást is okoz – kezdte lapunknak Barnabás, aki az édesapját és két közeli barátját vesztette el a balesetben. A legnagyobb sebe sosem gyógyul be teljesen, és bármikor sérvet kaphat. Ebből következik, hogy ugyan sportolhat, de nagyon óvatosan.

Barnabás sosem felejti el a történteket

- Periódusonként változik, hogy milyen gyakran jelentkeznek a rémálmaim. Van, hogy azt álmodom, hogy hazatér az édesapám, vagy éppen meglátogatom a barátaimat. Az összetört kocsiból segítséggel, de én magam másztam ki. Sajnos az arcukat sem tudom azoknak felidézni, akik odajöttek hozzám, hogy aztán az útpadkáig támogassanak, hogy lefeküdhessek. Arra már tisztán emlékszem, hogy a mentőautóban voltam és küzdöttek értem – mesélte Barnabás, aki élete egyik legdrámaibb élményét szerezte, amikor megtudta, hogy az egyik barátja életét a szomszédos szobában próbálják a kórházban megmenteni az orvosok.

- Hallottam, amikor kimondták, hogy elvesztették. Akkor még nem tudtam, hogy Marci az, és Bálint már a helyszínen meghalt.



