Összeesett a sportcsarnokban: perceken múlt az élete egy férfinak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében

Gyors és szakszerű segítségnyújtás mentette meg egy idős férfi életét egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei sportcsarnokban.

Időben jött a mentők segítsége a sportcsarnokban

Szívmegállás a sportcsarnokban

A közelmúltban egy körülbelül 70 éves férfi érkezett tornázni az intézménybe, akire később az öltözőben találtak rá eszméletlen állapotban. A sportcsarnok dolgozói azonnal a segítségére siettek, és értesítették a mentőket. A mentésirányító telefonos útmutatása alapján a bejelentők megvizsgálták a férfit, aki ekkor már nem lélegzett. Az instrukciókat követve azonnal megkezdték az újraélesztést, amely során az intézményben elérhető félautomata defibrillátort is használták.

Néhány perccel később, mindössze öt percen belül mentőegység érkezett a helyszínre. A szakemberek átvették az ellátást, és magasabb szinten folytatták az életmentést. Az időben megkezdett beavatkozásnak és a mentők gyors, szakszerű munkájának köszönhetően a férfi keringése visszatért. Az ellátást követően stabil állapotban szállították kórházba, derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzéséből.