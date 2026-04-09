BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Összeesett a sportcsarnokban: perceken múlt az élete egy férfinak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében

mentőket
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 18:31
Riasztásszolnok
A férfit a földön találták. A mentők a sportcsarnokhoz siettek.

Gyors és szakszerű segítségnyújtás mentette meg egy idős férfi életét egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei sportcsarnokban.

Időben jött a mentők segítsége a sportcsarnokban
Időben jött a mentők segítsége a sportcsarnokban
Fotó: Gé

Szívmegállás a sportcsarnokban

A közelmúltban egy körülbelül 70 éves férfi érkezett tornázni az intézménybe, akire később az öltözőben találtak rá eszméletlen állapotban. A sportcsarnok dolgozói azonnal a segítségére siettek, és értesítették a mentőket. A mentésirányító telefonos útmutatása alapján a bejelentők megvizsgálták a férfit, aki ekkor már nem lélegzett. Az instrukciókat követve azonnal megkezdték az újraélesztést, amely során az intézményben elérhető félautomata defibrillátort is használták. 

Néhány perccel később, mindössze öt percen belül mentőegység érkezett a helyszínre. A szakemberek átvették az ellátást, és magasabb szinten folytatták az életmentést. Az időben megkezdett beavatkozásnak és a mentők gyors, szakszerű munkájának köszönhetően a férfi keringése visszatért. Az ellátást követően stabil állapotban szállították kórházba, derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzéséből.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu