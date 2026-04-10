Mosdóajtóval támadt: őrjöngő utas üldözte a kalauzt a budapesti peronon

Egy részeg utas támadt rá egy jegyvizsgálóra Budapesten, a Kelenföldi vasútállomás peronján, miután azt hitte, hogy a kalauz zárta be őt a vonat mosdójába. Az esetről videó is készült, a férfit pedig azóta elítélték.

Peronon üldözte a kalauzt a férfi

Elítélték a peronon őrjöngő férfit

A történtek szerint a férfi a vonaton nem mutatta meg a jegyét, hanem bement a mosdóba, ahol bent ragadt. Ideges lett, kiabálni és dörömbölni kezdett, majd törni-zúzni kezdett. Végül úgy tudott kijutni, hogy betörte az ajtót, kinyúlt, és kívülről nyitotta ki azt.

Az agresszív utas ezután azt feltételezte, hogy a jegyvizsgáló zárta rá az ajtót, ezért amikor a vonat megállt a Kelenföldi pályaudvaron, leszállt és üldözni kezdte a kalauzt. A peronon utolérte a jegyellenőrt, majd két kézzel fellökte. Ezt követően egy széttört mosdóajtó darabját is utána dobta, amelyet korábban a vagonban szakított le.

A férfi ezt követően visszaszállt a Szombathely felé tartó vonatra, azonban még aznap elfogták a rendőrök. Az eset két évvel ezelőtt történt, a bíróság nemrég gyorsított eljárásban hozott ítéletet. Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és rongálás miatt emelt vádat.

A bíróság tárgyalás mellőzésével, egy év három hónap börtönbüntetést szabott ki, amelyet két év próbaidőre felfüggesztettek. A támadót emellett kötelezték a keletkezett, közel 900 ezer forintos kár megtérítésére is. Az eset kapcsán megszólaló utasok szerint fontos lenne, hogy a hasonló helyzetekben az emberek ne maradjanak közömbösek és szükség esetén segítsenek egymásnak, írja a Tények.