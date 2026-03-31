Emberi koponyát próbált meg eladni az interneten egy férfi

régészeti leletek
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 13:11
illegális kereskedelemnépvándorláskoponya
Népvándorlásból származó koponyát akart eladni. A régészeti leletre egy régészhallgató bukkant rá.

Régészeti leletet próbált meg eladni az interneten egy férfi, miután édesapjától megörökölt egy a népvándorlás időszakából származó koponyát. A leletre egy régészhallgató talált az interneten, ő jelentette a hatóságoknak a bűncselekményt.

A népvándorlási korszakból származó koponya régészeti lelet
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 47 éves férfi ellen, aki egy kora középkori koponyát árult az interneten. A főügyészség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, hogy a férfi néhai édesapja évtizedekkel ezelőtt, egy óbudai útépítés során egy - az ottani ásatásokban közreműködő - régész ismerősétől kapott egy koponyát. A testrész a római kort követő népvándorlás kezdeti szakaszából, a V-VI. századból származó, 15-18 év közötti nő koponyája volt.

A vádlott 2020 júliusában költözött be abba a lakásba, ahol édesapja a leletet tárolta. 2024 márciusában fényképes hirdetést adott fel egy online apróhirdetési oldalon, amelyben a koponyát megvételre kínálta 3,5 millió forint irányáron. A hirdetés miatt egy régészhallgató tett bejelentést a rendőrségen, amelynek nyomán a fővárosi nyomozók a lakásban megtalálták és lefoglalták a koponyát.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat emberi test tiltott felhasználása bűntettének kísérletével vádolta meg. A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfit - tárgyalás mellőzésével - büntetővégzésben bocsássa próbára és terhelje a vádlottra az eljárás során felmerült több mint 250 ezer forint bűnügyi költséget is - áll az MTI-n közzétett közleményben.

 

