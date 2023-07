Olyan dolog történt a kelenföldi pályaudvaron Kandász Andival, azonnal a rendőrséghez fordult

Pár napja történt, hogy Kandász Andi és férje kerékpártúrára indult. Kelenföldön egy padon leült és ottfelejtette a hátizsákját, melyben pénz, papírok és sok más egyéb, számára pótolhatatlan tárgya volt. Andi elmesélte, hogy végül milyen kalamajka lett az ügyből és miért is fordult a nyomozó hatósághoz.

Azonnal keresni kezdték az elhagyott táskát, de már késő volt-Fotó: Ripost

Feljelentést tett a hivatalos szervnél

Kandász Andi és férje miután észrevették, hogy nincs meg a táska keresni kezdték, de nem jártak sikerrel.

– Kezdjük ott, hogy a sok évtized alatt életemben soha semmimet nem vesztettem el eddig, de most megesett, nem vagyok tökéletes. Ez most nem sikerült.

Szórakozottságomban otthagytam véletlenül a kelenföldi pályaudvaron, egy padon a hátizsákom, amit el is vittek...

Természetesen kerestük sokáig, a férjem a kukákat is átnézte és a pénztáraknál is érdeklődtünk, tényleg mindenhol megnéztük, de sehol nem volt és nem adták le, valaki elvitte – kezdte a peches sztorit Andi, aki elmondta azt is, hogy a táskában nem sok pénz volt, de az iratai a tárcájában voltak, bankkártyák is.

Elmentem a kerületi rendőrkapitánysághoz feljelentést tenni, ugyanis nem szabad azt mondani, hogy veszett fejsze nyele az egész, mert úgysem kerül meg, mert lehetséges bármi.

Mindenesetre én aznap a 12. bejelentést tevő voltam! Felvettük a nyomozati anyagot, azóta is folyik a nyomozás, ellenőrzik a kamerákat, úgyhogy még van pici esélye, hogy megtaláljuk a táskát – részletezte a médiaszakember, aki bosszankodik, mert csináltathatta az iratait újra.

Minden irata és egy fontos emléke is benne volt az eltűnt holmiban -Fotó: Nagy Zoltan

Tragédiát kerülhetett el a lopás miatt?

– A hétfőmet a kormányablakban töltöttem, néhány óra alatt meg is volt az összes új igazolványom. Ha van a kezedben egy rendőrségi feljelentés, ingyen kiállítják neked az összes iratod, ezért is megéri a dolog után menni a hatóságoknál – tette hozzá Andi. Az egyik legkedvesebb kabaláját: édesapja zsebkendőjét sajnálta a legjobban. A válltáska tartamából ezt az ereklyét sajnálja a legjobban, hiszen a haláleset óta magánál hordta.

– Egyébként én hiszek abban, hogy a rossz dolgok azért történnek, hogy valami még rosszabb eseményt elkerüljek. Ugyanis elvittem a bringám egy kis felülvizsgálatra az eset után, a szerelő elmondta, hogy egy nagyobb túra alkalmával veszélyes is lehetett volna, mert nincs jó állapotban.

Lejtmenetben bizony rossz dolog is történhetett volna.

Ezért köszönöm annak aki elvitte és remélem, hogy az a kevés pénz, amit talált a táskámban, abból jobban él majd pár napig – összegezte a szociológus végzettségű sztár a történteket, amihez pozitívan állt, mint mindig mindenhez.