Frontális erejű karambolról jött hír, mentők a helyszínen

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 06:55
tűzoltókfrontális ütközéskarambol
Az országhatártól néhány száz méterre történt a baleset.

Rohantak a tűzoltók, miután szemből egymásba hajtott két autó a 8-as főút rábafüzesi szakaszán, az országhatártól néhány száz méterre.

A két járműben összesen hárman ültek, a helyszínre mentő érkezett. A szentgotthárdi hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, a másikat csak akkor lehet feszültségmentesíteni, amikor már széthúzták a forgalmat akadályozó két kocsit - közölte a katasztrófavédelem.

 

