Frontális erejű karambolról jött hír, mentők a helyszínen

Rohantak a tűzoltók, miután szemből egymásba hajtott két autó a 8-as főút rábafüzesi szakaszán, az országhatártól néhány száz méterre.
A két járműben összesen hárman ültek, a helyszínre mentő érkezett. A szentgotthárdi hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, a másikat csak akkor lehet feszültségmentesíteni, amikor már széthúzták a forgalmat akadályozó két kocsit - közölte a katasztrófavédelem.
