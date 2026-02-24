Frontális erejű karambolról jött hír, mentők a helyszínen

Rohantak a tűzoltók, miután szemből egymásba hajtott két autó a 8-as főút rábafüzesi szakaszán, az országhatártól néhány száz méterre.

A két járműben összesen hárman ültek, a helyszínre mentő érkezett. A szentgotthárdi hivatásos tűzoltók az egyik járművet áramtalanították, a másikat csak akkor lehet feszültségmentesíteni, amikor már széthúzták a forgalmat akadályozó két kocsit - közölte a katasztrófavédelem.