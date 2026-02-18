„Erre a rémálomra ébredtünk" - 20 éves focista halt meg a frontális ütközésben

Egy 20 éves futballista, Sebastián Traverso egy utcai karneválról tartott hazafelé az autójával, amikor elvesztette uralmát Ford EcoSportja felett, áthajtott a szemközti sávba, és frontálisan ütközött egy Toyota Hiluxszal. Az ifjú labdarúgót mentővel a helyi kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét. A Toyota két utasát szintén kórházba vitték a baleset után, sérüléseiket a helyi média „különböző súlyosságúaknak” minősítette. A frontális ütközés szombat (február 14.) reggel történt Castelli közelében, Argentína Buenos Aires tartományában.

Egy családtag a helyi médiának elmondta:

Tegnap aludtunk, amikor meghallottuk a szirénát. Az utóbbi időben olyan sok erdőtűz volt, hogy mindannyian azt gondoltuk: »Szegény tűzoltók, már megint tűz«, majd nem sokkal később felébredtünk erre a rémálomra.

Sokkolta a családot a frontális ütközés

A család szerint Sebastián Doloresből tartott hazafelé, ahol barátaival és barátnőjével töltötte az éjszakát a karneválon - írja a Daily Star.

„Annyit tudunk, hogy elaludt és áthajtott a másik sávba. Sportos fiú volt, futballozott, és nagyon barátságos.”