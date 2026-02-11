Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Megtörte a csendet a Morrison's 2-ben meggyilkolt fiú édesanyja: "Még mindig várom, hogy Gabika hívjon"

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 11:28
Könnyek közt nyilatkozott a gyászoló édesanya. A megrázó gyilkosság a Morrison's 2-ben november 29-én történt.
Az egész országot sokkolta a Morrison's 2-ben elkövetett gyilkosság, amelynek egy mosonmagyaróvári fiatal, a 25 éves F. Gábor volt az áldozata. A fiatal férfi ekkor egy 28 éves erdélyi kőművessel, A. Lászlóval került összetűzésbe. A férfi a rövid szóváltás után rögtön támadásba lendült: bár mindössze két ütést mért a döbbent Gáborra, a mosonmagyaróvári fiatal elesett, és már soha többé nem kelt fel. Nemrég a gyászoló édesanyja, Zsuzsanna a Blikknek nyilatkozott: ekkor többek közt felidézte azt, mikor beszélt a fiával utoljára, annak tragikus halála előtt, illetve hogy milyen tervei voltak, mielőtt kioltották volna az életét.

Morrison's 2 gyilkosság
Az egész országot megrázta a Morrison' 2-ben elkövetett gyilkosság / Fotó:   Beküldött

Éppen a múlt hétvégén volt két hónapja, hogy Gabika elment. Még csak 25 éves volt. A halála előtte két nappal találkoztunk utoljára, jót beszélgettünk, sokat nevettünk. Eszünkbe jutott, hogy kellene egyet römizni, mert a gyerekkorukban nagyon szerettek a testvéreivel kártyázni. Bárhová is indult, mindig azzal engedtem el, hogy vigyázz magadra kisfiam, és ez akkor is így történt. Aztán a halála napján felhívott telefonon. Éppen autóban ültem, kihangosítón voltam, mondtam neki, hogy később visszahívom. Csak annyi volt a kérése, hogy „anyu, légy szíves csinálj nekem almás pitét”. Az almás pite volt ugyanis az egyik kedvence. Mondtam, hogy persze, csinálok valamelyik nap. Ekkor beszéltünk utoljára

- mondta el az asszony könnyek közt, akit a lánya hívott fel vasárnap hajnalban, hogy elmondja neki a felfoghatatlan hírt. Zsuzsanna hozzátette, hogy összesen hat gyermeke született, ám a legfiatalabbak, Gáborral álltak a legközelebb egymáshoz. A fiatal férfit egyébként egy csupaszív, dolgos emberként írta lett, aki a tragédia előtt komoly kapcsolatban élt a barátnőjével, és már a családalapítást tervezte.

Ami történt, arra nincs – és nem is lehet – bocsánat. Senkinek nincs joga elvenni más életét, pláne nem így, ilyen aljas módon. Mondják, hogy az idő könnyít a fájdalmon, de én most úgy érzem, napról napra nehezebb. Még mindig várom, hogy Gabika hívjon, hogy csörögjön a telefon, és újra halljam a hangját. Persze, azt is tudom, hogy ez már nem lehetséges. A nagyszülei mellé temettük Újrónafőn, sokat járunk ki a sírhoz, és ahogy csak lehet, őrizzük az emlékét

- tette hozzá a gyászoló édesanya.

 

