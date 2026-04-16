Erre nincsenek szavak: megmérgezte a kollégáját az előléptetése miatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 20:25
Megmérgezte kollégáját egy 41 éves férfi miután az áldozatot léptették elő egy olyan pozícióra, amire a gyanúsított is pályázott. 

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Megmérgezte kollégáját egy 41 éves wisconsini férfi Makoto Kuroda miután az áldozat a második előreléptetését kapta meg, amelyre a gyanúsított is pályázott. Április 7-én kellett riasztani az Influenzakutató intézetet miután ismeretlen szag áradt az egyik irodából, a helyiségből elvitt bútorok végül pozitív eredményt mutattak vegyszerekre. 

Vizespalackba öntötte a mérget

Kuroda néhány nappal később beismerte a tettét, elmondása szerint úgy próbálta megmérgezni a kollégáját, hogy az intézet laboratóriumából származó két vegyszert keverte össze, amelyből a kollégájának vizespalackjába és cipőjébe öntött. Tettét azzal indokolta, hogy a kollégája sosem viselte a laboratóriumi köpenyt és a védőszemüveget, de fő motivációja a kollégája előreléptetése volt egy olyan pozícióra, amelyre a gyanúsított is pályázott. 

Kuroda-t április 10-én tartóztatták le gondatlan veszélyeztetéssel és háztartási cikkek jogosulatlan megrongálásának vádjával - közölte a Law & Crime

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
