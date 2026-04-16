Erre nincsenek szavak: megmérgezte a kollégáját az előléptetése miatt

Megmérgezte kollégáját egy 41 éves férfi miután az áldozatot léptették elő egy olyan pozícióra, amire a gyanúsított is pályázott.

Megmérgezte munkatársát csak azért, mert nem őt léptették elő a megpályázott pozícióra

Megmérgezte kollégáját mert nem őt léptették elő

Megmérgezte kollégáját egy 41 éves wisconsini férfi Makoto Kuroda miután az áldozat a második előreléptetését kapta meg, amelyre a gyanúsított is pályázott. Április 7-én kellett riasztani az Influenzakutató intézetet miután ismeretlen szag áradt az egyik irodából, a helyiségből elvitt bútorok végül pozitív eredményt mutattak vegyszerekre.

Vizespalackba öntötte a mérget

Kuroda néhány nappal később beismerte a tettét, elmondása szerint úgy próbálta megmérgezni a kollégáját, hogy az intézet laboratóriumából származó két vegyszert keverte össze, amelyből a kollégájának vizespalackjába és cipőjébe öntött. Tettét azzal indokolta, hogy a kollégája sosem viselte a laboratóriumi köpenyt és a védőszemüveget, de fő motivációja a kollégája előreléptetése volt egy olyan pozícióra, amelyre a gyanúsított is pályázott.

Kuroda-t április 10-én tartóztatták le gondatlan veszélyeztetéssel és háztartási cikkek jogosulatlan megrongálásának vádjával - közölte a Law & Crime.