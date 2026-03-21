Hihetetlen történet: megmérgezte férjét a nő, majd könyvet írt a gyászról

Az Egyesült Államokban hatalmas felháborodást váltott ki Kouri Richins esete, akit bűnösnek találtak férje meggyilkolásában. A háromgyermekes anya éveken át gyászoló özvegyként mutatta magát a nyilvánosság előtt, sőt, egy könyvet is írt a veszteség feldolgozásáról, miközben a bíróság szerint ő állt férje halála mögött.

Könyvet írt a gyászról a gyilkos feleség

Fotó: Sandu Herta / Shutterstock

Véres igazság a könyv mögött

Eric Richinst 2022. március 4-én találták holtan az otthonukban Kamas városában, Utah államban. Felesége hajnalban hívta a segélyhívót, azt állítva, hogy éjjel visszatért a hálószobába, ahol férjét már hidegen találta az ágyban. Korábban egy vodkás koktélt, úgynevezett Moscow Mule italt készített neki.

A boncolás azonban később kimutatta, hogy Eric Richins halálát súlyos fentanil-túladagolás okozta: szervezetében a halálos mennyiség több mint ötszörösét találták meg. Az ügyészek szerint Kouri Richins szándékosan mérgezte meg férjét.

A bíróságon az is elhangzott, hogy korábban, 2022 Valentin-napján már megpróbálhatta megmérgezni férjét, amikor fentanilt kevert az ételébe. Eric akkor rosszul lett, de túlélte az esetet. Később barátainak arról beszélt, hogy attól tart, felesége meg akarja ölni.

Az ügyészek szerint az indíték elsősorban pénzügyi lehetett. A nő ingatlanüzletekkel foglalkozott, és több millió dolláros adósságot halmozott fel. A vád szerint abban bízott, hogy férje halála után jelentős összeget örökölhet. A férj azonban vagyonát egy alapítványba helyezte, amelyet a testvére kezelt, így a pénz a gyermekeik számára volt fenntartva.

A tárgyaláson az is kiderült, hogy Richins viszonyt folytatott egy másik férfival, akivel közös jövőt tervezett. A bíróság elé sms-ek és telefonos bizonyítékok is kerültek, valamint egy házvezetőnő vallomása, aki azt állította: ő adta el a fentanilt a nőnek.

A nyomozók a nő törölt internetes kereséseit is visszaállították. Ezek között szerepelt például a „mi a fentanil halálos dózisa” kérdés, valamint olyan keresések is, amelyek a gazdagok számára fenntartott börtönökre vonatkoztak. Mindeközben Kouri Richins egy gyerekkönyvet adott ki „Are You With Me?” címmel, amelyet a férje emlékének ajánlott. A könyvben arról beszélt, hogyan próbálja segíteni gyermekeit a gyász feldolgozásában.