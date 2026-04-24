Születésnapja előtt hunyta le örökre a szemét a kislány, hatalmas faág zuhant rá

A 12 éves Brooke Wiggins néhány nappal a 13. születésnapja előtt halt meg Angliában, amikor egy nagy faág rázuhant 2024 novemberében Bansteadben, Surrey megyében.

Ráesett egy hatalmas faág, meghalt a kislány

Meghalt egy kislány: van felelős?

Mint elhangozott a bíróságon, a szakemberek korábban javasolták a borostyán eltávolítását a fáról, amely mint utólag kiderült, eltakart egy repedést a bükkön, majd egy darabja halálra zúzott egy 12 éves lányt. Brooke egy kötélhintáról esett le, amely a fa egyik nagy ágára volt erősítve, de az ág hirtelen letört, és a súlya maga alá temette.

A vizsgálaton korábban elhangzott, hogy a fát, amelyet a Surrey megyei önkormányzat gondozott, 2022 májusában ellenőrizték. Ezt követően javasolták a borostyán eltávolítását, hogy alaposabban meg lehessen vizsgálni. Egy újabb ellenőrzést 2024 májusára terveztek, de ez nem történt meg. Brooke halála után derült ki, hogy a fán volt egy repedés, amely a talajról nem volt látható.

Pénteken Katherine McDonald, a tanács vidékfejlesztési csoportvezetője elmondta, hogy a munkát ötös prioritási szintre sorolták, ami azt jelenti, hogy azt 12 hónapon belül kellett volna elvégezni. Ugyanakkor hozzátette, a fa több méterre állt egy lovasösvénytől, és a tanács nem tudott arról, hogy a területet a lakosság használja. Azt mondta, ha tudtak volna arról, hogy a kérdéses fán hinták vannak, biztosan megfontolták volna a figyelmeztető táblák kihelyezését - írja a Mirror. A meghallgatás a későbbiekben folytatódik az ügyben.