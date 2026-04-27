Felfoghatatlan tragédia érte a pécsi csapatot: 19 éves kosárlabdázójukat veszítették el

19 éves kosárlabdázóját veszítette el a pécsi csapat: Márkus Péter halálát jelentették be.
Az U21-es csapat játékosának halálát a Facebookon jelentette be a PVSK-Panthers.
Hatalmas szíve és küzdeni akarása példaértékű volt mindannyiunk számára
- írták a közleményben.
A csapat emlékét örökre őrzi, és őszinte részvétét fejezte ki a fiatal családjának, barátainak és csapattársainak.
