Az Exatlon Kihívói őszintén vallottak múltjukról

A mai adásban a luxusbázis sorsa lesz a tét, amit az elmúlt három hétben a kék csapat élvezhetett. A Bajnokoknak nehéz feladata lesz, mivel a múlt heti kiesések után csupán hatan maradtak versenyben. Az Exatlon Hungary két kihívója, Szabó Réka és Koplányi Gábor nagyon élvezi a medencés luxusvillát, mivel elmondásuk szerint gyerekkorukban elképzelhetetlen volt, hogy egyszer ilyen helyen lehetnek.

Az Exatlon 2026-os évadjának egyik leggyorsabb versenyzője, Koplányi Gábor nagyon élvezi a luxust, amiben az elmúlt három hétben élhetett

(Fotó: Tumbász Hédi)

Koplányi Gábor, az Exatlonban sem felejti el honnan jött

Öten nőttünk fel egy kis lakásban, azért szegényként. Nagyon nagy az ellentét, hogy mi volt akkor és sokszor eszembe jut, hogy gyerekként imádtam átjárni olyan barátokhoz, akiknek medencéjük volt. Nagyon más volt

– mesélte csapattársainak az Exatlon Kihívó csapatának kapitánya.

Szabó Réka is a társaságban volt, aki együtt tudott érezni Gáborral, mivel neki sem volt egyszerű gyerekkora. „Én vidéken nőttem fel és én is egy szegényebb családban. Nyilván anyáék próbáltak mindent megteremteni, de mindig volt egy nagyobb kontraszt más családok között. Próbáltam kitaposni a saját utamat az életben és nekem is a sport volt az, ami mindig boldoggá tett. Nekem egy álmom teljesült most, azzal is, hogy titeket megismertelek” - árulta el Szabó Réka, aki korábban összetört a kamerák előtt.

Szabó Réka a könnyeivel küzdött, miközben elmesélte gyerekkorának részleteit

(Fotó: TV2)

Hadobás Olivér is rácsatlakozott a beszélgetésre

Nekem egész életemben, ami előnyöm volt, az a szorgalom. Mindig hajtott engem az, ha valahol utolsó voltam vagy a többiek lenéztek és ez a sportban is így volt. Nem mindig kell jónak lenni, hogy valamibe belekezdjél, mert alázattal és szorgalommal brutál sokat tudsz visszahozni

– mondta a többieknek Olivér.

A mai adásban a luxusbázis sorsa a tét, ahol eldől, hogy melyik csapat élvezheti majd a villát a következő héten. A Kihívók csapata már három hete nem látta a puritán bázist és szeretnék, ha ez így is maradna. A Bajnokok hangulatára azonban kezd ráülni, hogy nem csobbanhattak egyet sem a medencébe már ennyi ideje.

Ma 19:45-kor kiderül, hogy melyik csapat költözik a luxusvillába.