Parajdi katasztrófa: többtucat kisvállalkozás ment csődbe

Többtucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket - tudatta hétfőn István Róbert, a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság vezetője.
A székelyföldi intézményvezető a Hargita megyei prefektusi hivatal hétfői ülésén ismertetett jelentésében rámutatott: tavaly 135, a tevékenység megszüntetéséről szóló határozatot regisztráltak kisvállalkozók részéről - számolt be az Agerpres.
Ezek többsége Parajdon és más, turizmusból élő környékbeli településeken működött - mondta az intézményvezető.
A kisvállalkozások tevékenységének megszüntetése összefügg a Parajdon tavaly májusban bekövetkezett bányakatasztrófával, amelyben a Korond-patak vize elöntötte a székelyföldi turizmus egyik motorjának számító parajdi sóbányát.
