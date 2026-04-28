Összeesett az iskolában – Egy 8 éves kisfiú életéért küzdöttek tanárai

Még decemberben történt, hogy egy 8 éves kisfiú testnevelés órán minden előzmény nélkül összeesett egy fővárosi iskolában – írja az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. – Az intézmény pedagógusai azonnal a gyermekhez siettek, majd mikor nem tudták felébreszteni, tárcsázták a segélyhívót.

A kisfiú minden előjel nélkül esett össze. Fotó: Országos Mentőszolgálat

A mentők hatalmas erőket mozgósítottak, mentésirányító bajtársunk rögtön felismerte a helyzet súlyosságát. Esetkocsit és gyermek-mentőorvosi kocsit riasztott a helyszínre, miközben segítségével a bátor tanárok légzésvizsgálatot végeztek. A gyermek már nem vett levegőt, így a telefonos instrukciókat követve újraélesztés kezdődött. Perceken belül helyszínre érkező bajtársaink átvették az életmentést, ami a gyors segítségnyújtásnak, az effektív mellkasi nyomásoknak és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően rövid időn belül sikerre vezetett.

A kisfiút végül sikerült stabil állapotban kórházba szállítani, ahol azóta szerencsésen felépült és már hazatérhetett családjához.

Az iskola bátor pedagógusainak és a mentésben résztvevő bajtársaknak szívből gratulálunk!

