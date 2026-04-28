Összeesett az iskolában – Egy 8 éves kisfiú életéért küzdöttek tanárai

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 12:05
Testnevelés órán történt meg a baj. A kisfiú minden előjel nélkül esett össze.

Még decemberben történt, hogy egy 8 éves kisfiú testnevelés órán minden előzmény nélkül összeesett egy fővárosi iskolában – írja az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. – Az intézmény pedagógusai azonnal a gyermekhez siettek, majd mikor nem tudták felébreszteni, tárcsázták a segélyhívót.

A kisfiú minden előjel nélkül esett össze.
 A kisfiú minden előjel nélkül esett össze. Fotó: Országos Mentőszolgálat

A mentők hatalmas erőket mozgósítottak, mentésirányító bajtársunk rögtön felismerte a helyzet súlyosságát. Esetkocsit és gyermek-mentőorvosi kocsit riasztott a helyszínre, miközben segítségével a bátor tanárok légzésvizsgálatot végeztek. A gyermek már nem vett levegőt, így a telefonos instrukciókat követve újraélesztés kezdődött. Perceken belül helyszínre érkező bajtársaink átvették az életmentést, ami a gyors segítségnyújtásnak, az effektív mellkasi nyomásoknak és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően rövid időn belül sikerre vezetett.

– közölték a Facebook-on.

A kisfiút végül sikerült stabil állapotban kórházba szállítani, ahol azóta szerencsésen felépült és már hazatérhetett családjához.

Az iskola bátor pedagógusainak és a mentésben résztvevő bajtársaknak szívből gratulálunk!

– tették hozzá.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu