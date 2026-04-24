Döbbenet, ezt mondja Britney Spears exférje az énekesnő rehabra vonulásáról

Britney Spears az utóbbi időkben a zenéi helyett a botrányos videóival került be a hírekbe, ráadásul nemrégiben még ittas vezetés miatt is megbüntették. Az énekesnő magától vonult be a rehabra, és most egykori férje, Sam Ashgari is megszólalt.
Britney exférje a TMZ-nek nyilatkozott, elmondta, hogy szerinte nem könnyű meghozni azt a döntést, hogy valaki segítséget kérjen.
Szerintem minden, ami a gyógyulással kapcsolatos, az jó dolog. Addig, amíg az ember magától vállalja a felelősséget, addig az csak is pozitív lehet
- fogalmazott Ashgari.
A 32 éves modell Britney letartóztatása után a magánélet védelmére hívta fel a figyelmet. „Mindenki hibázik. Úgy hiszem, hogy mindenkinek jár a magánélet tisztelete.”
Britney gyermekeinek az apja, Kevin Federline is támogatja az énekesnő gyógyulását, ő az ügyvédjén, Mark Vincent Kapalon leresztül üzent: „Jó látni, hogy megkapja a segítséget, ha szüksége van rá. Az a legfontosabb, hogy kövesse a kezelési tervet.”
A PEOPLE magazinnak egy forrás elmondta, hogy Britney 20 éves fia, Sean Preston és a 19 éves Jayden James segítették édesanyjukat abban, hogy végül elvonóra menjen. „Azt szeretnék, ha egészséges lenne” – olvasható a Life.hu cikkében.
