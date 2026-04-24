Döbbenet, ezt mondja Britney Spears exférje az énekesnő rehabra vonulásáról

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 21:20
Az énekesnő exférje támogató hangnemben beszélt a gyógyulásról. Britney Spears jelenleg is elvonón van.

Britney Spears az utóbbi időkben a zenéi helyett a botrányos videóival került be a hírekbe, ráadásul nemrégiben még ittas vezetés miatt is megbüntették. Az énekesnő magától vonult be a rehabra, és most egykori férje, Sam Ashgari is megszólalt.

Britney Spears gyógyulását támogatja exférje, Sam Ashgari
Fotó: Janet Gough / AFF-USA.com /  Northfoto

Britney Spearst exférje is támogatja a nehéz időkben  

A média leginkább Britney botrányos Instagram-videóitól volt hangos, illetve a legutóbbi ittas vezetése miatt. Az énekesnő nemrégiben elvonóra vonult, egykori férje, Sam Ashgari pedig támogató hangnemben üdvözölte az énekesnő döntését.  

Britney exférje a TMZ-nek nyilatkozott, elmondta, hogy szerinte nem könnyű meghozni azt a döntést, hogy valaki segítséget kérjen. 

Szerintem minden, ami a gyógyulással kapcsolatos, az jó dolog. Addig, amíg az ember magától vállalja a felelősséget, addig az csak is pozitív lehet

- fogalmazott Ashgari. 

A 32 éves modell Britney letartóztatása után a magánélet védelmére hívta fel a figyelmet. „Mindenki hibázik. Úgy hiszem, hogy mindenkinek jár a magánélet tisztelete.”

A gyermekei vették rá az elvonóra

Britney gyermekeinek az apja, Kevin Federline is támogatja az énekesnő gyógyulását, ő az ügyvédjén, Mark Vincent Kapalon leresztül üzent: „Jó látni, hogy megkapja a segítséget, ha szüksége van rá. Az a legfontosabb, hogy kövesse a kezelési tervet.”

A PEOPLE magazinnak egy forrás elmondta, hogy Britney 20 éves fia, Sean Preston és a 19 éves Jayden James segítették édesanyjukat abban, hogy végül elvonóra menjen. „Azt szeretnék, ha egészséges lenne” – olvasható a Life.hu cikkében

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
