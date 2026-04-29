Győri gázoló: majdnem 100 km/h sebességgel sodródott át a szembe sávba - sokkoló videó

A győri gázoló ügyében emeltek vádat, azonban a férfi visszaadta az iratokat, mondván nincs megfelelő bizonyíték. A férfi még februárban gázolt halálra egy idős személyt Győrben azután, hogy elvesztette az uralmát a sportautója felett.

A győri gázoló szabadságvesztést is kaphat

2026. február 14-én a kora reggeli órákban a győri Szent István úton sportkocsival közlekedett egy férfi, mellette az anyósülésen pedig várandós élettársa utazott. A piros lámpánál várakozott, azonban, amikor a jelzőlámpa zöldre váltott és felszabadul a forgalmi sáv, hirtelen gyorsasággal indult el a sportautójával, majd elvesztette felette az uralmat. Emiatt az autóval 93 km/h-s sebességgel sodródott át a szemközti sávokba, s a fékezés ellenére is megperdülve csapódott fel a járdára, ahol nagy sebességgel ütközött egy oszlopnak, egy jelzőtáblának, valamint egy 76 éves idős embert is elgázolt. Végül az előtte lévő épületnek és az épület előtt lévő padoknak csapódott, végül az útra lökődött vissza a járművel. A baleset következtében az idős elütött személy a helyszínen életét vesztette. A sofőr és élettársa is megsérült a balesetben, mindketten 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

Visszaadta az iratokat a vádlott

A sofőr megszegte a KRESZ szabályzatát, mi szerint lakott területen autóval 50 km/h-s sebességgel szabad közlekedni, a jármű sajátosságait figyelembe véve. A vádlott a sebességhatár átlépése mellett a záróvonalat sem vette figyelembe, és a menetirányt is megszegte. A sofőr vezetői engedélyének megszüntetését már a helyszínen kezdeményezték a hatóságok.

A férfi a tárgyaláson visszaadta az iratokat, azzal az indokkal, hogy az ügy megítélése nem egyszerű és bizonyítékok sem állnak rendelkezésre.

Az ügyészség álláspontja szerint az ügy megítélése egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak, így az ügyészség a meglévő bizonyítékok alapján vádat emelt a férfi ellen és a vádiratban indítvány tett arra, hogy a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélje, valamint határozott időre tiltsa el őt a járművezetéstől. - áll a Győri Járásbíróság közleményében.