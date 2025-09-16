„Féltékenységemben megsemmisítettem a barátnőm cuccait – most vissza akarom kapni”

Egy névtelen férfi olvasói levélben nyílik meg a Daily Star közönségének és tanácsot kér a párkapcsolati szakértőtől. A férfi bevallja, dühös és féltékeny volt, az érzéseit pedig barátnőjén vezette le. A férfi azóta megbánta tettét, de a kapcsolatot attól tart, már nem lehet megmenteni.

A féltékeny férfi agresszivitása miatt gyorsan vége lett a kapcsolatnak Fotó: aslysun / Shutterstock

A férfi története szerint egy munka utáni iszogatással kezdődött a probléma. A munkatársak alkoholt fogyasztottak és beszélgettek, amikor a férfi egyik kollégája szóvá tette, hogy milyen gyönyörű a férfi barátnője.

A munkatárs csipkelődve megszólta, hogy egy ilyen szép nő miért van együtt a férfival. A férfi egyre rosszabbul érezte magát, kollégája szavai belemásztak a fejébe. A részeg férfi gyorsan hazasietett, mert meggyőzte magát, hogy párja titokban megcsalja és bizonyítékok után kutatott a lakásban. A levél írója kifejti, hogy még az otthonában is ivott, majd dühében szétvágta barátnője ruháit, összetörte a sminkjét és kitörte a cipői sarkait.

A szobánk úgy nézett ki, mintha bomba robbant volna

A nő elé borzalmas látvány tárult. Párja minden tulajdonát elpusztította és zokogva próbálta megmagyarázni, hogy féltékenységében elvesztette az irányítást.

Betoppant a szobába, de nem mondott semmit. Végignézett a károkon, majd sarkon fordult és kiment. Azóta nem veszi fel nekem a telefont

A férfi bevallja, hogy hibázott és a nő nem tett semmi rosszat. A pár három évig volt együtt, a férfi szeretné visszakapni a nőt, szerinte megérdemel még egy esélyt a végleges szakítás előtt.

A féltékenység ára

A tanácsadó, Jane O'Gorman határozottan kijelenti, az enne a legjobb, ha nem kapaszkodna tovább a kapcsolatba. A nő megérdemli, hogy új életet kezdjen nélküle, sőt, kártérítést is érdemelne az elpusztított tárgyakért.