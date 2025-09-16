„Féltékenységemben megsemmisítettem a barátnőm cuccait – most vissza akarom kapni”

Egy névtelen férfi olvasói levélben nyílik meg a Daily Star közönségének és tanácsot kér a párkapcsolati szakértőtől. A férfi bevallja, dühös és féltékeny volt, az érzéseit pedig barátnőjén vezette le. A férfi azóta megbánta tettét, de a kapcsolatot attól tart, már nem lehet megmenteni.
A férfi története szerint egy munka utáni iszogatással kezdődött a probléma. A munkatársak alkoholt fogyasztottak és beszélgettek, amikor a férfi egyik kollégája szóvá tette, hogy milyen gyönyörű a férfi barátnője.
A munkatárs csipkelődve megszólta, hogy egy ilyen szép nő miért van együtt a férfival. A férfi egyre rosszabbul érezte magát, kollégája szavai belemásztak a fejébe. A részeg férfi gyorsan hazasietett, mert meggyőzte magát, hogy párja titokban megcsalja és bizonyítékok után kutatott a lakásban. A levél írója kifejti, hogy még az otthonában is ivott, majd dühében szétvágta barátnője ruháit, összetörte a sminkjét és kitörte a cipői sarkait.
A szobánk úgy nézett ki, mintha bomba robbant volna
A nő elé borzalmas látvány tárult. Párja minden tulajdonát elpusztította és zokogva próbálta megmagyarázni, hogy féltékenységében elvesztette az irányítást.
Betoppant a szobába, de nem mondott semmit. Végignézett a károkon, majd sarkon fordult és kiment. Azóta nem veszi fel nekem a telefont
A férfi bevallja, hogy hibázott és a nő nem tett semmi rosszat. A pár három évig volt együtt, a férfi szeretné visszakapni a nőt, szerinte megérdemel még egy esélyt a végleges szakítás előtt.
A tanácsadó, Jane O'Gorman határozottan kijelenti, az enne a legjobb, ha nem kapaszkodna tovább a kapcsolatba. A nő megérdemli, hogy új életet kezdjen nélküle, sőt, kártérítést is érdemelne az elpusztított tárgyakért.
Szétvágtad a ruháit és eltörted a cipőit - rengeteg anyagi kárt okoztál neki, nem is beszélve az érzelmi traumáról. Hajlandó vagy kifizetni az okozott károkat?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.