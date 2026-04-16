Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Saját fegyvere és a Google buktatta le, most mégis szabadulna: elutasították a tini lányt megölő rendőr fellebbezését

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 22:00
A 16 éves Susana csak hazafelé tartott, amikor a sorsát megpecsételte egy egyenruhás szörnyeteg. A gyilkos rendőr most újratárgyalást akart, de a bíró válasza lesújtott rá: nincs kegyelem a sötétség szolgájának.
Bors
A szerző cikkei

A Gwinnett megyei bíróság folyosóin még mindig érezni lehetett a feszültséget, amikor a hét elején pont került egy horrorisztikus ügy újabb fejezetére. Miles Bryant, a korábbi doraville-i rendőrtiszt, aki esküjét megszegve egy védtelen gyermek gyilkosa lett, ismét megpróbálta kijátszani az igazságszolgáltatást. A gyilkos rendőr ügyvédje azzal érvelt, hogy védence nem kapott megfelelő jogi képviseletet, és támadta a nyomkövető adatok felhasználását is. A bíró azonban nem dőlt be a trükközésnek: elutasította az újratárgyalási kérelmet.

Az életfogytiglanra ítélt gyilkos rendőr a legfelsőbb bíróságtól remél szabadulást
Az életfogytiglanra ítélt gyilkos rendőr a legfelsőbb bíróságtól remél szabadulást Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Hét hónapig feküdt a vadonban

Susana Morales tragédiája 2022 júliusában kezdődött. A fiatal lány nyomtalanul tűnt el, családja hónapokig reménykedett a csodában. A kegyetlen valóság azonban hét hónappal később, egy erdős területen talált, bomlásnak indult földi maradványok képében köszönt rájuk. A rendőrség hamar rájött, hogy a tettes nem egy dörzsölt bűnöző, hanem egy közülük való: Bryant szolgálati fegyverét ugyanis a lány holttestének közvetlen közelében találták meg.

A telefonos adatok pontosan oda helyezték Bryantet, ahol a tinédzser holttestét megtalálták

– vallotta a tárgyaláson Angela Carter nyomozó, aki rávilágított a férfi hátborzongató digitális lábnyomaira is.

A Google volt a bűntársa a gyilkos rendőrnek

A tárgyalás során kiderült, hogy Bryant nemcsak elrabolta és megölte a lányt, hanem módszeresen készült a lebukás elkerülésére is. A férfi megszállottan kutatott az interneten olyan információk után, amik segíthettek volna neki eltüntetni a nyomokat.

Az ügyészség döbbenetes bizonyítékot tárt fel: a rendőr rákeresett a Google-ön arra a kérdésre, ami azóta is kísérti az áldozat családját:

„Hogyan rohad el egy holttest?” – állt a keresési előzményei között, miközben Susana már az erdőben feküdt.

Emellett saját rendszámát is ellenőrizte a rendőrségi kamerák rendszerében, hátha kiszúrta őt valahol a technika.

Életfogytiglan a rácsok mögött

Miles Bryantet tavaly júliusban bűnösnek találták szándékos emberölésben, emberrablásban és hamis jelentés tételében. A büntetése a legsúlyosabb: életfogytig tartó börtön, a feltételes szabadlábra helyezés legkisebb esélye nélkül. Bár a férfi ügyvédje most a Georgia-i Legfelsőbb Bírósághoz fordul, a közvélemény és a család számára egyértelmű: a szörnyeteg megkapta méltó büntetését, és soha többé nem láthatja a napfényt – közölte a Crime Online.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu