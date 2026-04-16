Saját fegyvere és a Google buktatta le, most mégis szabadulna: elutasították a tini lányt megölő rendőr fellebbezését

A Gwinnett megyei bíróság folyosóin még mindig érezni lehetett a feszültséget, amikor a hét elején pont került egy horrorisztikus ügy újabb fejezetére. Miles Bryant, a korábbi doraville-i rendőrtiszt, aki esküjét megszegve egy védtelen gyermek gyilkosa lett, ismét megpróbálta kijátszani az igazságszolgáltatást. A gyilkos rendőr ügyvédje azzal érvelt, hogy védence nem kapott megfelelő jogi képviseletet, és támadta a nyomkövető adatok felhasználását is. A bíró azonban nem dőlt be a trükközésnek: elutasította az újratárgyalási kérelmet.

Hét hónapig feküdt a vadonban

Susana Morales tragédiája 2022 júliusában kezdődött. A fiatal lány nyomtalanul tűnt el, családja hónapokig reménykedett a csodában. A kegyetlen valóság azonban hét hónappal később, egy erdős területen talált, bomlásnak indult földi maradványok képében köszönt rájuk. A rendőrség hamar rájött, hogy a tettes nem egy dörzsölt bűnöző, hanem egy közülük való: Bryant szolgálati fegyverét ugyanis a lány holttestének közvetlen közelében találták meg.

A telefonos adatok pontosan oda helyezték Bryantet, ahol a tinédzser holttestét megtalálták

– vallotta a tárgyaláson Angela Carter nyomozó, aki rávilágított a férfi hátborzongató digitális lábnyomaira is.

A Google volt a bűntársa a gyilkos rendőrnek

A tárgyalás során kiderült, hogy Bryant nemcsak elrabolta és megölte a lányt, hanem módszeresen készült a lebukás elkerülésére is. A férfi megszállottan kutatott az interneten olyan információk után, amik segíthettek volna neki eltüntetni a nyomokat.

Az ügyészség döbbenetes bizonyítékot tárt fel: a rendőr rákeresett a Google-ön arra a kérdésre, ami azóta is kísérti az áldozat családját:

„Hogyan rohad el egy holttest?” – állt a keresési előzményei között, miközben Susana már az erdőben feküdt.

Emellett saját rendszámát is ellenőrizte a rendőrségi kamerák rendszerében, hátha kiszúrta őt valahol a technika.

Életfogytiglan a rácsok mögött

Miles Bryantet tavaly júliusban bűnösnek találták szándékos emberölésben, emberrablásban és hamis jelentés tételében. A büntetése a legsúlyosabb: életfogytig tartó börtön, a feltételes szabadlábra helyezés legkisebb esélye nélkül. Bár a férfi ügyvédje most a Georgia-i Legfelsőbb Bírósághoz fordul, a közvélemény és a család számára egyértelmű: a szörnyeteg megkapta méltó büntetését, és soha többé nem láthatja a napfényt – közölte a Crime Online.