Rejtélyes eltűnés vagy tudatos menekülés? – újabb részletek derültek ki, lassan két hónapja senki sem tudja, hol lehet István

Lassan két hónapja, 2026. február 23-án látták utoljára szülei a 30 éves Budai István Bencét. Az eltűnt férfi egy csendes hajnalon, minden előjel nélkül hagyta el tiszaugi otthonát, azóta nem találják. Bár a hatóságok és a család is mindent megtesz, az ügyben egyes darabkák nem állnak össze.
A 30 éves férfit utoljára 2026. február 23-án, hajnalban látták. A térfigyelő kamerák rögzítették, amint a tiszaugi Kossuth utcában gyalogol a Böcs-horgásztó irányába. Zseblámpa volt nála, hátán fekete hátizsákot hordott, az iratait viszont mégis otthon hagyta.
A keresése már az eltűnése napján megkezdődött. A család kérésére a Hírös Rescue Team Speciális Mentőegyesület is a helyszínre sietett, akiknek kutyái az eltűnt férfi lakhelyétől kezdve, egészen a Tisza-gátig követték a nyomokat, ahol azonban azok megszakadtak. Megkeresésünkre Trencsényi Péter, az egyesület elnöke lapunknak adott mostani nyilatkozatában tisztázta a helyzetet:
A kutya a lakhelyétől egészen a Tisza-gátig követte a nyomot, ott azonban elvesztette. Ez már egy nyílt terület, ráadásul szeles idő volt, és sok idő telt el az eltűnés óta, így ezen nem lepődtünk meg
– magyarázta. Mint tőle megtudtuk, innen két irányba lehetett továbbhaladni: az egyik visszavezetett volna a településre, a másik viszont a tiszaugi híd és a 44-es főút felé vezetett.
A keresés során már akkor feltételeztük, hogy a főút felé vehette az irányt. Gyanítottuk, hogy kisétált a sínekhez, és onnan vonattal távozott
- tette hozzá.
A keresést tovább bonyolította, hogy István mobiltelefonja később Dunaújvárosból került elő. A készüléket – annak SIM-kártyája nélkül – egy elhagyatott gyárépületben találták meg egy hajléktalannál, aki azt állította, ő is csak kapta egy másik hajléktalantól kapta.
Az egyesület szerint a további keresések már elsősorban nem rajtuk múlnak.
Városi körülmények között, illetve mozgásban lévő felnőtt ember felkutatására nem a kutyás keresés a leghatékonyabb módszer. Ebben az esetben kamerafelvételek, szemtanúk, a rendőrség, telefonbemérés, valamint az internetes és közösségi média használatának és nyomainak elemzése vezethet eredményre, nem pedig kutyák és drónok
– tette hozzá Trencsényi.
Felmerül annak a gyanúja, hogy a férfi önként távozhatott otthonról.
Ismert betegsége nem volt, korábban nem hangoztatott szuicid szándékot, ugyanakkor jelentősebb összegű készpénzzel indult el otthonról. Ez jelentősen megnehezíti a felkutatását
– fogalmazta meg a Hírös Rescue Team elnöke.
Korábban az is kiderült, hogy István az eltűnése előtt többek között
keresett információkat az interneten. Bár nem tudni, ezeknek van-e közük a történtekhez, de felmerült a gyanú, hogy tudatosan kereshetett olyan helyeket, ahol elvonulhat a külvilágtól.
A legnehezebb teher a családé, akik azért még mindig reménykednek. István édesanyja, Judit lapunknak most elmondta: néha úgy érzi, már minden lehetőséget megpróbáltak.
Sajnos továbbra sincs információnk fiunk hollétéről. Bármi is történt, feltétel nélkül várjuk haza. Azt szeretnénk, hogy csak adjon életjelet magáról. Bármi problémája van, segítünk neki megoldani
– mondta elkeseredve. A család a közösségi médiában is folyamatosan terjeszti István eltűnésének hírét, bízva abban, hogy valaki érdemi információval tud szolgálni.
