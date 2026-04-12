Rejtélyes eltűnés vagy tudatos menekülés? – újabb részletek derültek ki, lassan két hónapja senki sem tudja, hol lehet István

Lassan két hónapja, 2026. február 23-án látták utoljára szülei a 30 éves Budai István Bencét. Az eltűnt férfi egy csendes hajnalon, minden előjel nélkül hagyta el tiszaugi otthonát, azóta nem találják. Bár a hatóságok és a család is mindent megtesz, az ügyben egyes darabkák nem állnak össze.

Istvánt eltűntként körözi a rendőrség. A hozzátartozói szerint a képen látható pulóverben tűnt el és mozgását rögzítette egy térfigyelő kamera is. Fotó: Facebook / Eltűnt Személyek Keresése

Az eltűnésének rejtélye továbbra is megoldatlan A 30 éves férfit utoljára 2026. február 23-án, hajnalban látták. A térfigyelő kamerák rögzítették, amint a tiszaugi Kossuth utcában gyalogol a Böcs-horgásztó irányába. Zseblámpa volt nála, hátán fekete hátizsákot hordott, az iratait viszont mégis otthon hagyta.

A keresése már az eltűnése napján megkezdődött. A család kérésére a Hírös Rescue Team Speciális Mentőegyesület is a helyszínre sietett, akiknek kutyái az eltűnt férfi lakhelyétől kezdve, egészen a Tisza-gátig követték a nyomokat, ahol azonban azok megszakadtak. Megkeresésünkre Trencsényi Péter, az egyesület elnöke lapunknak adott mostani nyilatkozatában tisztázta a helyzetet:

A kutya a lakhelyétől egészen a Tisza-gátig követte a nyomot, ott azonban elvesztette. Ez már egy nyílt terület, ráadásul szeles idő volt, és sok idő telt el az eltűnés óta, így ezen nem lepődtünk meg

– magyarázta. Mint tőle megtudtuk, innen két irányba lehetett továbbhaladni: az egyik visszavezetett volna a településre, a másik viszont a tiszaugi híd és a 44-es főút felé vezetett.

A keresés során már akkor feltételeztük, hogy a főút felé vehette az irányt. Gyanítottuk, hogy kisétált a sínekhez, és onnan vonattal távozott

- tette hozzá.

Ami azóta kiderült: István telefonja Dunaújvárosban bukkant fel A keresést tovább bonyolította, hogy István mobiltelefonja később Dunaújvárosból került elő. A készüléket – annak SIM-kártyája nélkül – egy elhagyatott gyárépületben találták meg egy hajléktalannál, aki azt állította, ő is csak kapta egy másik hajléktalantól kapta.

Hogy István telefonja miként és mikor került Dunaújvárosba, azt egyelőre nem tudni, viszont érdekes tény, mivel Dunaújváros közel 2 órányi autóútra van Tiszaugról.

Az egyesület szerint a további keresések már elsősorban nem rajtuk múlnak.

Városi körülmények között, illetve mozgásban lévő felnőtt ember felkutatására nem a kutyás keresés a leghatékonyabb módszer. Ebben az esetben kamerafelvételek, szemtanúk, a rendőrség, telefonbemérés, valamint az internetes és közösségi média használatának és nyomainak elemzése vezethet eredményre, nem pedig kutyák és drónok

– tette hozzá Trencsényi.