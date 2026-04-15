Romokban a család: hősként halt meg a fiatal édesanya, aki utolsó erejével még biztonságba tolta kislánya babakocsiját a gyilkos sofőr elől

édesanya
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 08:50
Szívszaggató részletek derültek ki a bíróság meghallgatáson: egy édesanya hősként halt meg, miután lánya babakocsiját biztonságba tolta, mielőtt egy elhaladó teherautón lévő daru fejbe verte és megölte volna.
A teherautó-sofőr, Kevin Miller egy korábbi tárgyaláson már bűnösnek vallotta magát gondatlan vezetés miatti halálokozásban, és most 13 hónap börtönbüntetésre ítélték a fiatal édesanya, Rebecca Ableman halálának gondatlan okozásáért. 

Romokban a család: hősként halt meg a kislányát mentő édesanya
Romokban a család: hősként halt meg a kislányát mentő édesanya 
Romokban a család: hősként halt meg a kislányát mentő édesanya 

A 30 éves Ableman egy helyi boltban vásárolt, mielőtt 2022-ben a Cambridgeshire-i Willinghamben hátulról fejbe találta Miller teherautóján lévő daru egy része. William Carter ügyész a Peterborough-i Koronabíróságon elmondta, hogy a 71 éves Miller rakodódarujának gémje menet közben kilendült a jármű bal oldalára, és úgy haladt át a falun. Hozzátette, hogy a markoló ekkor hátulról fejbe ütötte az édesanyát, majd így folytatta:

Súlyos fej- és agysérüléseket szenvedett, amelyek következtében 2022. október 16-án meghalt. A vád álláspontja szerint a rakodódaru gémjének nem megfelelő rögzítése jelentette a gondatlanságot ebben az esetben.

Az ügyész ismertette, hogy az incidens napján, 2022. szeptember 22-én a sofőr még csak észre sem vette, ami történt később állt félre, amikor a visszapillantóban látta, hogy a daru oldalt van. Ekkor a szerkezetet visszaállította középre, majd folytatta az útját.

A rendőrség a tragédiát követő órákban felkereste a sofőrt, akit miután felvilágosítottak a feleleten tette megmásíthatatlan következményeiről azt monda:

Mi történt, haver? Nem ütöttem el senkit, haver.

Az ügyész hozzátette:

Nem tette meg azt az alapvető óvintézkedést, amelyet a vád szerint meg kellett volna, nevezetesen hogy külön rögzítse a daru gémjét. Mindössze további rögzítésre lett volna szükség, amit nagyon könnyen rá lehet dobni a gémre, majd meghúzni.

A bírósági meghallgatáson az is kiderült, hogy tragédia bekövetkeztekor Rebecca épp a járdán volt, és kislányát, Autumnt tolta babakocsiban. Russell Ableman az ügyész által a bíróságon felolvasott áldozati nyilatkozatban fantasztikus édesanyaként jellemezte lányát, Rebeccát, aki odaadóan gondoskodott kisgyermekéről.

Elmondta azt is, hogy utolsó cselekedete az volt, hogy megvédje a gyermekét, hozzátéve, hogy megmentette őt, és igazi hősként halt meg – írja a Mirror

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu