Tragédia: 2 hónapos csecsemő vesztette életét Erken

Meghalt egy két hónap körüli csecsemő a Heves vármegyei Erk településen – számolt be róla a 24.hu kedden. A lap értesülése szerint a kisfiút nevelőszülei nevelték rendezett körülmények között, és a jelenlegi értesülések szerint bölcsőhalált halt.
Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a lap megkeresésére elárulta, hogy a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.