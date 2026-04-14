Tragédia: 2 hónapos csecsemő vesztette életét Erken

Meghalt egy két hónap körüli csecsemő a Heves vármegyei Erk településen – számolt be róla a 24.hu kedden. A lap értesülése szerint a kisfiút nevelőszülei nevelték rendezett körülmények között, és a jelenlegi értesülések szerint bölcsőhalált halt.

Közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a csecsemő halálát

Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a lap megkeresésére elárulta, hogy a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit.