Tűzoltók, mentők rohantak a helyszínre – fiatal lány zuhant le Budapesten

Mentőegységeket riasztottak egy fiatal lányhoz, aki a Duna rakpartján zuhant le vasárnap hajnalban Budapesten. A baleset az V. kerületi Antall József rakparton történt, a Zoltán utca közelében, hajnali egy óra körül.

A lányt a tűzoltók mentették ki, miután a kövekre zuhant. A helyszínre érkező egységek hordágyra fektették, majd kötéltechnikával és tűzoltólétrával emelték ki a sötétben. A szerencsésen járt fiatalt, ezt követően átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították a sérültet - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.