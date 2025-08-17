UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Jácint névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tűzoltók, mentők rohantak a helyszínre – fiatal lány zuhant le Budapesten

lezuhant
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 15:20
dunabalesettényekkatasztrófavédelem
A lánglovagoknak kötéltechnikára, és tűzoltólétrára is szükségük volt a mentéshez.

Mentőegységeket riasztottak egy fiatal lányhoz, aki a Duna rakpartján zuhant le vasárnap hajnalban Budapesten. A baleset az V. kerületi Antall József rakparton történt, a Zoltán utca közelében, hajnali egy óra körül.

A lányt a tűzoltók mentették ki, miután a kövekre zuhant. A helyszínre érkező egységek hordágyra fektették, majd kötéltechnikával és tűzoltólétrával emelték ki a sötétben. A szerencsésen járt fiatalt, ezt követően átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították a sérültet - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu