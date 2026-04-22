Bármelyik percben meghalhatott volna – az M5-ös autópályán futott végig egy férfi

Sokkot kaptak az M5-ös autópályán közlekedő sofőrök, amikor egy sáv mellett futó férfit pillantottak meg.

A férfi hátizsákkal, sortban szaladt az autópályán a száguldó autók mellett, és a dudálások ellenére sem zavartatta magát. Ezen a sztrádán 130 kilométer per órás sebességgel is haladhatnak a járművek, ezért kész szerencse, hogy nem történt tragédia: akár halálos baleset is bekövetkezhetett volna.

Egy kocsi fedélzeti kamerája készített felvételeket a történtekről: ezeket egy szakértőnek is megmutatták, aki elmondta, tilos az autópályán gyalogosan közlekedni, kivéve azokat az esetekben, amikor a járművel probléma adódik vagy baleset történt. Azonban ilyenkor is szükséges a láthatósági mellény viselése, és a lehető leghamarabb el kell hagyni az úttestet - derült ki a Tényekből. Az egyelőre nem tudni, a férfi miért tartózkodott egyáltalán az autópályán.

Az M5-ös autópályán futott egy férfi - videón az incidens: