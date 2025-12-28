Hős kisfiú mentette meg több ember életét is, miután édesanyja eszméletét vesztette a volán mögött

Egy 12 éves fiú képes volt átvenni az irányítást édesanyja autója felett, és rengeteg embert mentett meg, miután a nő 96 km/h-s sebességnél eszméletét vesztette a volán mögött.
Zac Howells saját magát és édesanyját, Nicola Crump-ot is megmentette, amikor múlt szombaton karácsonyi vásárra tartottak a dél-walesi Ebbw Vale-ből a warwickshire-i Wellesbourne repülőtérre. A 37 éves nő rosszul lett, majd elájult, miközben a lába még a gázpedálon volt, végül kisfia húzta le biztonságosan az autót az A40-es úton, Ross-on-Wye közelében.
Fél hatkor indultunk el, és minden rendben volt. Nem reggeliztünk, mert útközben terveztünk megállni a McDonald's-nál. Lehúztam az ablakot, és sikerült levennem a kabátomat. Éreztem, hogy elgyengülök, csuromvizes voltam az izzadtságtól. Azt mondtam Zacnek: "Elájulok, nem érzem jól magam"
- emlékezett vissza Nicola.
Az édesanya megpróbálta lehúzni az autót a kétsávos úton, de alig tudta ezt megtenni, mielőtt elvesztette az eszméletét.
Nem volt rendes leállósáv, csak egy keskeny padka, így az autóm több mint fele a forgalmi sávban maradt. Az utolsó dolog, amire emlékszem, egy elhaladó kamion volt.
Amikor Nicola elájult, a lába lenyomta a gázpedált, és az autó körülbelül 96 km/h-s sebességgel sodródott át a sávokon a kétsávos úton. Zac így előrehajolt, és a füves elválasztósáv felé kormányozta az autót, hogy lassítsa, majd felhívta a segélyhívót.
Nagyon féltem, de tudtam, hogy tennem kell valamit. Amikor a segélyhívóval beszéltem, láttam, hogy a hasa mozog, így tudtam, hogy lélegzik
- mesélte a kisfiú.
A fiú a start-stop gomb segítségével leállította a motort, így az elhaladó autók gond nélkül el tudtak haladni mellettük.
Nicola körülbelül nyolc percig volt eszméletlen, és elmondása szerint a következő emléke az volt, hogy kék villogó fények közelednek felé.
Zac hihetetlenül nyugodtnak tűnt. Leállította a motort, mert az autómban start-stop gomb van, és amikor a rendőröknek szükségük volt a navigációra, újra bekapcsolta, hogy meg tudja mondani, melyik úton vagyunk. Ez a gyors észjárás elképesztő volt
- tette hozzá az édesanya.
Később kiderült, hogy Nicola alacsony vérnyomás miatt ájult el, majd további vizsgálatokra kardiológushoz küldték, mielőtt újra volán mögé ülhetne.
Szó szerint megmentette az életünket, és ki tudja, még hány másik emberét is. Hála Istennek, hogy ilyen gyorsan gondolkodott és ilyen bátor volt, mert mindketten meghalhattunk volna.
A West Mercia rendőrség azóta meghívta Zac-et a központjukba, hogy bátorságáért oklevéllel tüntessék ki - írta a Metro.
