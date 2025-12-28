Hős kisfiú mentette meg több ember életét is, miután édesanyja eszméletét vesztette a volán mögött

Egy 12 éves fiú képes volt átvenni az irányítást édesanyja autója felett, és rengeteg embert mentett meg, miután a nő 96 km/h-s sebességnél eszméletét vesztette a volán mögött.

Vezetés közben eszméletét vesztette egy édesanya (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Eszméletét vesztette az anya, de kisfia tudta mit kell tennie

Zac Howells saját magát és édesanyját, Nicola Crump-ot is megmentette, amikor múlt szombaton karácsonyi vásárra tartottak a dél-walesi Ebbw Vale-ből a warwickshire-i Wellesbourne repülőtérre. A 37 éves nő rosszul lett, majd elájult, miközben a lába még a gázpedálon volt, végül kisfia húzta le biztonságosan az autót az A40-es úton, Ross-on-Wye közelében.

Fél hatkor indultunk el, és minden rendben volt. Nem reggeliztünk, mert útközben terveztünk megállni a McDonald's-nál. Lehúztam az ablakot, és sikerült levennem a kabátomat. Éreztem, hogy elgyengülök, csuromvizes voltam az izzadtságtól. Azt mondtam Zacnek: "Elájulok, nem érzem jól magam"

- emlékezett vissza Nicola.

Az édesanya megpróbálta lehúzni az autót a kétsávos úton, de alig tudta ezt megtenni, mielőtt elvesztette az eszméletét.

Nem volt rendes leállósáv, csak egy keskeny padka, így az autóm több mint fele a forgalmi sávban maradt. Az utolsó dolog, amire emlékszem, egy elhaladó kamion volt.

Amikor Nicola elájult, a lába lenyomta a gázpedált, és az autó körülbelül 96 km/h-s sebességgel sodródott át a sávokon a kétsávos úton. Zac így előrehajolt, és a füves elválasztósáv felé kormányozta az autót, hogy lassítsa, majd felhívta a segélyhívót.

Nagyon féltem, de tudtam, hogy tennem kell valamit. Amikor a segélyhívóval beszéltem, láttam, hogy a hasa mozog, így tudtam, hogy lélegzik

- mesélte a kisfiú.

A fiú a start-stop gomb segítségével leállította a motort, így az elhaladó autók gond nélkül el tudtak haladni mellettük.

Nicola körülbelül nyolc percig volt eszméletlen, és elmondása szerint a következő emléke az volt, hogy kék villogó fények közelednek felé.

Zac hihetetlenül nyugodtnak tűnt. Leállította a motort, mert az autómban start-stop gomb van, és amikor a rendőröknek szükségük volt a navigációra, újra bekapcsolta, hogy meg tudja mondani, melyik úton vagyunk. Ez a gyors észjárás elképesztő volt

- tette hozzá az édesanya.