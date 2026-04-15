Hatalmas baleset! Korlátnak ütközött egy autó Budaörsnél

Budaörs közelében végeztek műszaki mentést a tűzoltók. Korlátnak ütközött egy autó. A baleset miatt az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
Az útpályákat elválasztóm betonkorlátnak ütközött egy személyautó az M1-es és az M7-es autópálya közös szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon, Budaörsnél, a 9. kilométer közelében. A járműben ketten utaztak. Az egyikük a saját erejéből ki tudott szállni, a másikukat pedig a műszaki mentést végző törökbálinti hivatásos és budaörsi önkéntes tűzoltók segítettek ki a gépkocsiból. Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani, írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.