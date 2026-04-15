Budaörs közelében végeztek műszaki mentést a tűzoltók. Korlátnak ütközött egy autó. A baleset miatt az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.

Hatalmas baleset! Korlátnak ütközött egy autó Budaörsnél

Hatalmas baleset! Korlátnak ütközött egy autó Budaörsnél

Az útpályákat elválasztóm betonkorlátnak ütközött egy személyautó az M1-es és az M7-es autópálya közös szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon, Budaörsnél, a 9. kilométer közelében. A járműben ketten utaztak. Az egyikük a saját erejéből ki tudott szállni, a másikukat pedig a műszaki mentést végző törökbálinti hivatásos és budaörsi önkéntes tűzoltók segítettek ki a gépkocsiból. Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani, írja a Katasztrófavédelem.