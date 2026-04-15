Dráma a nyolcadik kerületben: Egy egészségügyi intézményből tűnt el Renáta

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága körözési eljárást indított az ismeretlen helyen tartózkodó L. Renáta felkutatása érdekében. A rendelkezésre álló információk szerint az eltűnt nő 2026. április 10-én távozott egy VIII. kerületi egészségügyi intézményből.

L. Renáta után kutatnak: a 37 éves, eltűnt nő keresését nagy erőkkel végzi a Budapesti Rendőr-főkapitányság

A Police.hu tájékoztatása szerint a 37 éves L. Renáta körülbelül 160 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű. A kutatást jelenleg is nagy erőkkel folytatják a hatóságok, mivel a nő tartózkodási helyéről az intézmény elhagyása óta nincs adat.

Így segíthetsz az eltűnt nő megtalálásában

A hatóságok kérik a lakosság segítségét az ügyben. Aki L. Renáta tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es központi segélyhívó számon.

Az L. Renátáról készült fotót ERRE A LINKRE KATTINTVA tudod megtekinteni!