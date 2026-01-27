Most jött: felborult egy turistákkal teli hajó, halálos áldozatok is vannak

Felborult egy francia turistákat szállító hajó Omán partjainál. A hajóbalesetben hárman meghaltak, ketten könnyebben megsérültek - jelentette be az ománi rendőrség kedden.

A hajóbalesetnek három halálos áldozata és két sérültje van

Fotó: Pexels

A hajóbaleset részletei

Az X-en közzétett tájékoztatás szerint a szerencsétlenség Maszkat közelében történt. A turistákon kívül a hajón egy idegenvezető és a kapitány tartózkodott.

Helyi sajtóforrások úgy tudják, a hajó a turisták közelében népszerű, gazdag állat-és növényvilágáról híres ed-Dímániját szigetekre indult.

