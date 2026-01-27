Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most jött: felborult egy turistákkal teli hajó, halálos áldozatok is vannak

halálos áldozat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 11:05
turistahajóbaleset
Francia turisták kerültek bajba. A hajóbalesetnek három halálos áldozata van.
Bors
A szerző cikkei

Felborult egy francia turistákat szállító hajó Omán partjainál. A hajóbalesetben hárman meghaltak, ketten könnyebben megsérültek - jelentette be az ománi rendőrség kedden.

A hajóbalesetnek három halálos áldozata és két sérültje van
A hajóbalesetnek három halálos áldozata és két sérültje van
Fotó: Pexels 

A hajóbaleset részletei

Az X-en közzétett tájékoztatás szerint a szerencsétlenség Maszkat közelében történt. A turistákon kívül a hajón egy idegenvezető és a kapitány tartózkodott.

Helyi sajtóforrások úgy tudják, a hajó a turisták közelében népszerű, gazdag állat-és növényvilágáról híres ed-Dímániját szigetekre indult.
 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu