Most jött: felborult egy turistákkal teli hajó, halálos áldozatok is vannak

Felborult egy francia turistákat szállító hajó Omán partjainál. A hajóbalesetben hárman meghaltak, ketten könnyebben megsérültek - jelentette be az ománi rendőrség kedden.
Az X-en közzétett tájékoztatás szerint a szerencsétlenség Maszkat közelében történt. A turistákon kívül a hajón egy idegenvezető és a kapitány tartózkodott.
Helyi sajtóforrások úgy tudják, a hajó a turisták közelében népszerű, gazdag állat-és növényvilágáról híres ed-Dímániját szigetekre indult.
