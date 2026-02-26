Tragédia: lezuhant és meghalt egy munkás Hevesben

Szüksége volt munkáserőre, ezért egy férfi, aki családi gazdaságot üzemeltetett, szomszédját foglalkoztatta napi négy órában, bejelentés nélkül Hevesben. Egy nap, 2023 júniusában arra kérte alkalmazottját, javítsa meg a gabonatároló raktár tetejét, amit egy vihar megrongált. Ezt követően, a megbeszéltek szerint másnap reggel ki is vitte őt, majd a homlokrakodógép kanalával felemelte a gabonatároló tetőjére. Egy valamit azonban figyelmen kívül hagyott: azt, hogy a raktár tetejét hullámpala fedte, melynek kora, állaga és alátámasztása miatt alkalmatlan volt egy felnőtt ember súlyának megtartására.

Nem tartotta be a szabályokat, halálába zuhant szomszédja / Illusztráció: 123RF

Nem tartotta be a szabályokat, halálába zuhant szomszédja

A gazda ugyan közölte a férfival, hogy kizárólag az épület tetején lévő fém elemekre lépjen, a munka megkezdése után magára hagyta őt. A feladat során azonban beszakadt az egyik palatető, így a férfi közel hat métert (5.7-et) zuhant a raktárépület betonpadlójára, amelyet követően néhány percen belül a helyszínen életét vesztette.

A munkavégzés során a munkaadó több jogszabály rendelkezéseit is megszegte, így az Emelőgép Biztonsági Szabályzatában foglaltakat, valamint a munkavédelemről szóló törvény vonatkozó előírásait is, ami miatt halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt vádat emeltek ellene.

Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt

- írják.