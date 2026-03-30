Tragédia: elhunyt egy utas a Debrecenből Budapestre tartó vonaton

Szombat hajnalban szakította meg útját egy Debrecenből Budapestre tartó vonat, amikor egy idős utas életét vesztette a fedélzeten.

Vonaton vesztette életét egy utas

A Debrecenből 2:47-kor Budapestre induló Cívis InterRégió mentőre várva állt meg, az utasoknak másik járatra kellett átszállniuk.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya elmondta: egy 70 év körüli férfit próbáltak újraéleszteni, sikertelenül, így az utas a vonaton életét vesztette - írja a HAON.