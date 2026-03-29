Teljes a káosz a Balatonnál: hatalmas a baj a vasúton, állnak a vonatok

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 10:38
műszaki hibaBalaton
Megbénult a közlekedés a dél-balatoni vonalon, az utasoknak pótlóbuszokra kell átszállniuk egy súlyos üzemzavar miatt.
Hatalmas pofont kaptak a vasárnap reggel útnak indulók: egy komoly műszaki hiba miatt gyakorlatilag leállt az élet a Balaton déli partján. Aki ma reggel vagy délelőtt tervezett vonatra szállni a magyar tengernél, az jobban teszi, ha felkészül a legrosszabbra, ugyanis a MÁV tájékoztatása szerint jelentős késésekre és kényszerű átszállásokra kell készülni.

Vége a nyugalomnak: kora délelőttig biztosan áll a bál a Balaton déli partján a vasúti káosz miatt Fotó: Forrás: Facebook/MÁV

Mi történt pontosan?

A baj csőstül jött: a központi forgalomirányító berendezés adta meg magát egy áramellátási zavar miatt. A hiba akkora, hogy Lepsény és Balatonszentgyörgy között átmenetileg egyáltalán nem közlekedhetnek a vonatok. A sínpárok mentén jelenleg is több szerelvény vesztegel, várva a sorsát – derül ki az MTI közleményéből.

Kik érintettek?

A káosz gyakorlatilag mindenkit érint, aki a déli parton utazna. A kimaradások és fennakadások a következő járatokat sújtják:

  • Balaton és Tópart InterCity-k
  • Déli parti InterRégiók
  • Székesfehérvár-Siófok személyvonatok
  • Fenyves sebesvonatok

Mikor áll helyre a rend a Balatonnál?

A vasúttársaság gőzerővel dolgozik a hiba elhárításán, de a legfrissebb előrejelzések szerint a javítás egészen a kora délelőtti órákig is elhúzódhat. Addig is megkezdték a pótlóbuszok szervezését, de érdemes türelemmel készülni, mert a buszok beállítása is időt vehet igénybe.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
