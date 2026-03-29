Teljes a káosz a Balatonnál: hatalmas a baj a vasúton, állnak a vonatok

Hatalmas pofont kaptak a vasárnap reggel útnak indulók: egy komoly műszaki hiba miatt gyakorlatilag leállt az élet a Balaton déli partján. Aki ma reggel vagy délelőtt tervezett vonatra szállni a magyar tengernél, az jobban teszi, ha felkészül a legrosszabbra, ugyanis a MÁV tájékoztatása szerint jelentős késésekre és kényszerű átszállásokra kell készülni.

Vége a nyugalomnak: kora délelőttig biztosan áll a bál a Balaton déli partján a vasúti káosz miatt

Mi történt pontosan?

A baj csőstül jött: a központi forgalomirányító berendezés adta meg magát egy áramellátási zavar miatt. A hiba akkora, hogy Lepsény és Balatonszentgyörgy között átmenetileg egyáltalán nem közlekedhetnek a vonatok. A sínpárok mentén jelenleg is több szerelvény vesztegel, várva a sorsát – derül ki az MTI közleményéből.

Kik érintettek?

A káosz gyakorlatilag mindenkit érint, aki a déli parton utazna. A kimaradások és fennakadások a következő járatokat sújtják:

Balaton és Tópart InterCity-k

Déli parti InterRégiók

Székesfehérvár-Siófok személyvonatok

Fenyves sebesvonatok

Mikor áll helyre a rend a Balatonnál?

A vasúttársaság gőzerővel dolgozik a hiba elhárításán, de a legfrissebb előrejelzések szerint a javítás egészen a kora délelőtti órákig is elhúzódhat. Addig is megkezdték a pótlóbuszok szervezését, de érdemes türelemmel készülni, mert a buszok beállítása is időt vehet igénybe.