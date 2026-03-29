Teljes a káosz a Balatonnál: hatalmas a baj a vasúton, állnak a vonatok

Hatalmas pofont kaptak a vasárnap reggel útnak indulók: egy komoly műszaki hiba miatt gyakorlatilag leállt az élet a Balaton déli partján. Aki ma reggel vagy délelőtt tervezett vonatra szállni a magyar tengernél, az jobban teszi, ha felkészül a legrosszabbra, ugyanis a MÁV tájékoztatása szerint jelentős késésekre és kényszerű átszállásokra kell készülni.
A baj csőstül jött: a központi forgalomirányító berendezés adta meg magát egy áramellátási zavar miatt. A hiba akkora, hogy Lepsény és Balatonszentgyörgy között átmenetileg egyáltalán nem közlekedhetnek a vonatok. A sínpárok mentén jelenleg is több szerelvény vesztegel, várva a sorsát – derül ki az MTI közleményéből.
A káosz gyakorlatilag mindenkit érint, aki a déli parton utazna. A kimaradások és fennakadások a következő járatokat sújtják:
A vasúttársaság gőzerővel dolgozik a hiba elhárításán, de a legfrissebb előrejelzések szerint a javítás egészen a kora délelőtti órákig is elhúzódhat. Addig is megkezdték a pótlóbuszok szervezését, de érdemes türelemmel készülni, mert a buszok beállítása is időt vehet igénybe.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.